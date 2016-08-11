В Минобороны отказались от закупки современных кровоостанавливающих жгутов

В Министерстве обороны Украины отказались от закупки современных кровоостанавливающих жгутов, потому что продукция заявленных на торгах производителей оказалась устаревшей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Минобороны заявил директор Военно-медицинского департамента Андрей Верба.

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«Современные жгуты нельзя закупить в текущем году из-за того, что ни один из производителей не предоставил Минобороны продукции, которая соответствует техническому заданию», - подчеркнул он.

При этом Верба объяснил закупку морально и физически устаревших жгутов “Эсмарха” высоким риском возобновления полномасштабных военных действий.

Он сказал, что им было принято решение о закупке в текущем году 100 тысяч жгутов “Эсмарха”, которые стопроцентно пойдут на пополнение неприкосновенного запаса на случай полномасштабных военных действий.

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“Они пойдут на НЗ. Это именно то средство, которые сейчас мы в состоянии закупить. Если, не дай Бог, завтра начнется широкомасштабная кампания по тотальной мобилизации, я слова в медицинскую сумку не положу”, - сказал директор департамента.

По его словам, Минобороны не закупило современные кровоостанавливающие турникеты, потому что продукция производителей, которые пожелали выйти на торги, не соответствует техническому заданию для механических средств остановки крови.

Также он сообщил, что иностранные производители не подали заявки на участие в торгах по данной позиции.

Вместе с тем Верба заверил, что до середины 2017 года Вооруженные Силы Украины будут обеспечены на 100% исключительно современными кровоостанавливающими жгутами.