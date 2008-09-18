Поддержка здоровья волос осенью

Волосы становятся ломкими, пушатся, электризуются. Даже здоровые волосы выглядят осенью не лучшим образом, поэтому в межсезонье за волосами нужен особый уход.

Врачи-трихологи советуют подходить к вопросу ухода за волосами комплексно. Во-первых, кончики волос придется состричь, даже если они не секутся. «Суровая правда в том, что это единственный кардинальный выход – различные бальзамы, вопреки рекламе, лишь на время «склеивают» кончики. Можно попробовать стрижку «горячими ножницами», которая как бы «запаивает» кончики волос, придавая им более здоровый вид. Потом уже нужно лечить и укреплять волосы».

Во-вторых, необходимо пересмотреть свой рацион питания. «К ухудшению состояния волос – их сухости, ломкости, выпадению и даже появлению перхоти – приводит, прежде всего, дефицит витаминов и неграмотная диета. Проще говоря, наш рацион не дает волосам необходимых витаминов, минералов и микроэлементов, а без них волосы просто не могут быть сильными и здоровыми. Особенно, если вы любите экспериментировать с диетами. Оливковое масло, орехи, сырые овощи и фрукты, морепродукты, хлеб из цельного зерна – все это необходимо есть для красоты волос».

Обязательно пропейте курс витаминов. Сейчас выпускают хорошие комплексы для волос, ногтей и кожи, комплексы витаминов, разработанных специально для женщин, например «Дуовит». Осенью нам особо необходимо витаминная подпитка. При выборе нужно обращать внимание на состав витаминов, в котором помимо собственно витаминов должны быть микроэлементы, такие как кальций, магний и железо. Также полезны биотин и дрожжевые комплексы.

Стресс – это еще один фактор, который ослабляет организм в целом. Осенняя хандра и депрессия «живет» не только у нас в голове, но и передается всему организму, прежде всего, отражается на коже лица и волосах. Волосы становятся тусклыми, теряют блеск. Поэтому если вы постоянно не высыпаетесь, испытываете негативные эмоции, нервничаете, то и выглядеть будете неважно.

Подберите средства по уходу за волосами. «Косметика для волос не обязательно должна быть дорогая. Отечественные маски на травах и бабушкиных рецептах справляются с проблемами волос не хуже французских или японских. И еще одно правило: чем меньше шампуня, тем лучше. Иначе велик риск перегрузить, пересушить волосы. Идеальный вариант – размешать столовую ложку шампуня в стакане теплой воды и нанести в два приема», - советует врач-трихолог.

Важно помнить - волосы страдают от холода! От мороза и ветра образуются многочисленные микроповреждения и перетяжки волосяного стержня – волосы становятся ломкими. Лучшая защита от этого – обычная шапка.

obzor.ua/ru