Украину не принимают в ЕС из-за проблем в здравоохранении?

Известный правозащитник, руководитель Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман обеспокоен критической ситуацией, которая сложилась вокруг иммунопрофилактики в Украине. Об этом сообщают в пресс-службе Минздрава Украины.

“Прекрасно понимаю европейских политиков, которые не желают видеть нас, украинцев, в своем европейском клубе. И всеми правдами и неправдами минимизируют получение нами вьезных виз в свои страны. Мы опасны.

И не только своей непрерывной политической нестабильностью. Мы опасны в прямом понимании этого слова. В частности, уровнем инфекционной заболеваемости.

Мы сползаем в средневековье. Не имея пока еще чумы, холеры и оспы, мы массово болеем туберкулезом, СПИДом, гепатитом, корью. Совсем в недавнем своем прошлом мы пытались скрыть от окружающих нас стран вспышки дифтерии, краснухи... И мы, претендуя на свою вроджену европейскость, массово отказываемся от вакцинации — единственного способа жить без инфекций.

Кто виноват? Без сомнения, наши политики. Они своей бездеятельностью уничтожили всю нашу систему здравоохранения. Медицинские чиновники, которые заврались, вселили в нас единственную правду: не верить им никогда и ни при каких обстоятельствах. И сегодня чем больше и громче они призывают нас вернуться в кабинеты вакцинопрофилактики, тем более твердо мы говорим: “Не верим!”

На наших дорогах — сотни, тысячи аварий. Но мы спешим приобрести все новые и новые автомобили.

Аварии самолетов в небе — а мы продолжаем летать. Тонут в реках и озерах сотни детей и взрослых, но мы продолжаем ездить на отдых к воде. В вакцинации случаются свои “аварии”, это правда.

Совсем недавно такой страшный эпизод случился в нашей стране, умер юноша. Не могу комментировать это, поскольку знаю далеко не все. Но то, что мне известно (и не только из масмедиа) убеждает: смерть юноши можно было предотвратить, в 2008 году медицинская практика позволяет справиться с такими состояниями. К сожалению, не у нас. В Германии и Швейцарии. И во всех других странах, чьи политики не смеют обращаться за помощью к заграничным специалистам.

Читаю бесчисленные комментарии по поводу смерти юноши. Их много — будничных, эмоциональных, научных, попросту спекулятивных. Ужасает отсутствие сочувствия семьи, родителям. Не фальшивого, а искреннего. И еще ужасает откровенная омерзительная политизация того, что случилось. Еще один аргумент в политическом столкновении, и только. Прежний министр, который лично подписал документ о ввозе в Украину вакцины из Индии, сегодня защищен депутатским иммунитетом от ответственности за ложь, порочит министра здравоохранения, который получил от него всю эту разрушенную национальную систему здравоохранения.

Таких в европейский клуб не берут, таких боятся. Тяжело заставить себя подать руку человеку, который является носителем опасных для здоровья вирусов и бактерий"