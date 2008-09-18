Во Львове 6 человек отравились грибами, 4 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, сегодня ночью во Львове из частной квартиры в реанимационное отделение областной клинической больницы были доставлены двое мужчин и четыре женщины 1933, 1954, 1955, 1981, 1983 и 1984 г. р., которые отравились грибами на дне рождения.

Четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней степени тяжести.