Генпрокуратура требует снять с прилавков половину детского питания

Генпрокуратура потребовала от Минздрава и Госпотребстандарта ужесточить требования к производителям и импортерам детского питания. По информации силовиков, операторы рынка массово нарушают Закон «О детском питании», который был принят Верховной Радой еще в 2006 году.

Cогласно статье 9 этого закона, компаниям запрещается использовать в производстве продуктов детского питания пищевой крахмал и пшеничную муку. «Минздрав и Институт педиатрии дали заключения, что эти компоненты вредны», — сообщил автор закона, депутат парламента прошлых созывов Игорь Челомбитко.

По информации издания, прокуратура потребовала «провести повторную оценку заключений государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении продуктов детского питания компаний «Вимм-Билль-Данн», Bebivita, «Юнимилк», Semper, «Нестле», HIPP на предмет наличия в их составе крахмала и пшеничной муки еще 27 июня. После этого, по данным производителей детского питания, Госпотребстандарт и Минздрав сократили выдачу разрешительных документов, без которых продукты нельзя продавать в стране. «Нам Минздрав отказался выдать гигиенические заключения на каши для детей от 4 месяцев, аргументируя тем, что в них содержится пшеничная мука», — подтверждает Елена Еременко, руководитель отдела детского питания компании «Нестле-Украина».

Еременко также не отрицает, что практически 50% всех продуктов детского питания содержат муку и крахмал. Они содержатся в кашах, баночном питании, фруктовом пюре, детском печенье, в некоторых видах заменителей грудного молока.

При этом производители уверяют, что эти компоненты абсолютно безопасны. «Использование крахмала и пшеничной муки в детском питании разрешено международными и украинскими нормами», — утверждает Еременко.

Директор по маркетингу компании «Юнимилк-Украина» Максим Кучко добавляет, что из-за содержания в продуктах крахмала Минздрав отозвал гигиенические заключения трех видов баночного питания торговой марки «Тема», которые компания планировала импортировать со своих предприятий в России.

В свою очередь, в пресс-службе Генпрокуратуры объясняют ужесточение требований в отношении продуктов детского питания тем, что «необходимость этих мер вызвана существенным ухудшением здоровья несовершеннолетних из-за употребления недоброкачественных продуктов питания».

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