В Украину идет грипп «Брисбен»

Вирус «Брисбен 1» для украинцев новый, и специалисты ожидают от него много неприятностей.

Ближайшей зимой в Украину пожалует новый грипп. Об этом нам рассказал директор Украинского центра гриппа и ОРВИ, профессор Аркадий Фролов. Инфекция будет представлена комбинацией вирусных штаммов А «Брисбен 1», «Брисбен 2» и В «Флорида». До этого в Украине бывали только два последних штамма, а вот «Брисбен 1» для украинцев новый. «Данных о том, что грипп, который вызовут эти вирусы, будет отличаться тяжелым течением, нет, — говорит специалист. — Но, как правило, когда в страну приходит новый штамм вируса, размеры эпидемии предсказать сложно. Она может быть как большой, так и незначительной. Особых неприятностей мы ожидаем от штамма «Брисбен 1».

Есть разные точки зрения на то, как избежать гриппа. Одни считают, что лучший выход — прививка, другие убеждены в эффективности витаминизированного питания и закаливании.

Если Вы решили привиться. Для сторонников прививок сообщаем, что прививок от «Брисбена» еще нет. «Вакцина должна появиться в аптеках ближе к концу сентября, — говорит Фролов. — Поскольку приход гриппа возможен с декабря, то не стоит особо затягивать с вакцинацией. Ведь после укола иммунитет достигает своего максимума как раз через 2-3 месяца, а в целом сохраняется полгода. Поэтому, сделав вакцинацию в середине осени, можно себя чувствовать защищенным до середины весны. К тому времени заболеваемость гриппом уже будет на спаде».

Однако делать прививки всем без разбору нельзя. Ведь у них есть противопоказания, о чем многие почему-то забывают. Прежде всего это любые острые инфекционные заболевания, повышенная температура. Те вакцины, которые сделаны на основе куриного белка, противопоказаны людям с повышенной чувствительностью к этому компоненту. Т.е. если у вас была когда-нибудь аллергия на куриные яйца (например, зудела кожа после омлета), проверьте в инструкции, не входит ли куриный белок в состав вакцины. Если да, то выберите другой вариант — вакцины бывают разные.

Имейте в виду, что после прививки от гриппа бывают побочные реакции, хоть и очень редко — кожа в месте инъекции болит, отекает и краснеет. Еще реже бывает головная боль, слабость и повышение температуры до 37 С. Все эти симптомы неопасны и обычно исчезают самостоятельно через 1—2 дня. Но об этом нужно сразу сообщить врачу — он уже примет решение, что делать дальше. Опасно, если после вакцинации наступает полуобморочное состояние, — в этом случае нужно вызывать «неотложку».

Не хотите укол - вот Вам таблетка. Кроме уколов, есть способы повысить иммунитет таблетками и аэрозолями. При этом иммунная система «заряжается» на борьбу с любым возбудителем — будь-то вирус или бактерия. Эти препараты могут быть общего действия и местного. «Общая стимуляция — это прием препаратов-иммуностимуляторов в таблетках на основе инозина, амизона, амиксина и т.п. веществ, а местная — при помощи антибактериальных вакцин (аэрозолей, таблеток для рассасывания) для местного (во рту, глотке) применения, — говорит Аркадий Фролов. — Преимущество последней — в том, что больше всего иммунитет повышается именно во входных воротах инфекций, передающихся по воздуху — в слизистой носа и глотки (и не напрягается в целом по организму, т.е. действует более бережно). В них накапливается иммуноглобулин А, который связывает «по рукам и ногам» любого микроба, который пытается прорваться внутрь — в кровь. Со временем эти иммуноглобулины распространяются на все дыхательное дерево — гортань, трахею, бронхи и легкие, повышая иммунитет в этих органах от самых распространенных возбудителей инфекций, вызывающих ларниготрахеиты, бронхиты и пневмонии».

Посоветовать препарат для подготовки иммунитета может врач-иммунолог, терапевт или семейный врач. Как правило, курс приема длится от двух недель до месяца. После этого можно себя чувствовать защищенным от ОРЗ на 3-4 месяца. Хотя гарантии, что вы не нарветесь на возбудителя, который все-таки вызовет воспаление, нет. В случае, если вы прошли такую вакцинацию и подхватили «непонятную заразу», лучше сдать анализы (как правило, это смывы из носа, горла и бактериальные анализы мокроты) и определить, что же именно за инфекция в вас сидит. Ведь если защищенного от большинства инфекций человека что-то свалило с ног, значит, это редкий микроб и лекарство от него тоже должно быть особенное.

Если Вы за натуральную профилактику. Тем, кто уверен, что лучшая профилактика гриппа, — народные методы, важно учитывать, что применять многие из них надо не в последний момент, а за 2 месяца до него, т.е. уже сейчас.

Врач-реабилитолог Борис Скачко советует оздоровить свою пищеварительную систему. «Во-первых, приведите в порядок печень.— говорит Скачко. — Именно этот орган переваривает белки после того, как они впитываются в кровь из кишечника. Если печень с желчным пузырем «замусорены», то и помочь иммунитету белковым сырьем для построения антител она не сможет. Поэтому обязательно почистите печень. Главное для этого — кушать 4—5 раз в день, каждый раз добавляя в пищу немного чего-то жирного, например, 30 мл растительного масла. Это будет стимулировать печень очищаться от старой желчи».

Во-вторых, специалист советует вывести глистов. «Около 50% людей ходит с паразитами в желчном пузыре, не подозревая об этом. А те тихо, но верно ухудшают здоровье хозяина. Для того, чтобы прогнать «непрошенных гостей», три дня позавтракайте тыквенными семечками, запивая жидкостью. В тыквенных семечках есть глистный яд, безвредный для человека».

А вот обливаться холодной водой Скачко не советует. По его словам, это только истощает иммунитет. «Холод вызывает выброс противовоспалительных гормонов надпочечников, в результате его первые несколько дней иммунитет действительно сильно подстегивается, но вскоре наступает его истощение, поэтому метод можно использовать только постепенно, в течение нескольких месяцев понижая градус до 6-8 С».

Главный иммунолог Киева Олег Назар советует не забывать о витаминах. «Больше всего способствуют укреплению иммунитета витамины группы В и аскорбиновая кислота (витамин С). Поэтому каждый день ешьте капусту, перцы, цитрусовые — источники витамина С, а также говяжью печень и отрубной хлеб, богатые витаминами группы В», — советует Назар. Следуя всем вышеперечисленным рекомендациям, вы увеличите свои шансы пережить зиму без простуд.

Не только телом, но и духом. Психиатр, психотерапевт Евгений Воронков советует следить не только за здоровьем тела, но и за психики. «Иммунитет зависит не только от вилочковой железы, лимфоузлов и других органов, вырабатывающих защитные тельца, но и напрямую регулируется из нервной системы. — говорит специалист. — Есть даже такое понятие — психоиммунная система. Как только человек подвергается психотравме, испытывает длительный стресс, эта система начинает страдать и он уже не может дать полноценный отпор болезни. Тем более, что осенью многие психологические проблемы как раз обостряются (это связано с сокращением светового дня, дискомфортной погодой и т.п.). Поэтому важное звено укрепления иммунитета на протяжении всего сезона простудной заболеваемости — борьба со стрессами. Для того, чтобы они не доставали «до глубины души», важно высыпаться, вовремя снимать стрессы занятиями, которые обычно приносят удовольствие (спорт, общение, охота). Если удовольствия уже нет ни от чего и человек не в силах справляться со своими стрессами сам, ему нужно проконсультироваться у психотерапевта».

segodnya.ua