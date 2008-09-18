Инфаркт: как не допустить атаки

Инфаркт миокарда – грозный спутник многих сердечно-сосудистых недугов.

И в первую очередь – ишемической болезни сердца, которая у части больных может протекать бессимптомно или маскироваться под другие проблемы. Обратившись к опытным кардиологам, мы решили составить памятку для тех, кто не хочет пропустить надвигающийся инфаркт.

Врачи подчеркивают: очень важно обратиться к врачу именно в критический для сердца момент, когда меры по предотвращению инфаркта наиболее результативны. Этот период, длящийся от 2-3 дней до нескольких недель, называют предынфарктным или периодом прогрессирующей стенокардии.

Обратите внимание на боль, характерную для предынфарктного состояния:

за грудиной – от легкого сжимающего дискомфорта до жгучего страдания длительностью от 30 минут и больше;

в нижней челюсти (как будто зуб разболелся);

шее и спине (напоминает приступ радикулита);

в левой руке ощущаются ломота, мышечная слабость, онемение, легкое покалывание;

в животе чувствуются спазмы, как при несварении желудка (диспепсия).

При инфаркте миокарда боль бывает очень сильной, длится несколько часов и даже суток, не снимается нитроглицерином, сопровождается резкой слабостью, страхом смерти, одышкой и другими признаками нарушения работы сердца и изменениями электрокардиограммы (ЭКГ), которые могут «запаздывать» на 2-3 дня.

При подозрении на инфаркт необходимо срочно вызвать «скорую», а до ее прибытия уложить и по возможности успокоить больного, придав ему полусидячее положение.

newsland.ru