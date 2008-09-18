Шопаголия – серьёзное психологическое расстройство

Шопаголики – предмет многих шуток, но одержимое и навязчивое посещение магазина может разрушить жизнь человека. Постоянные необдуманные траты в магазинах и импульсивные покупки приводят к финансовым проблемам, семейным конфликтам, эмоциональному напряжению, депрессии и потере чувства собственного достоинства. Согласно новому исследованию Университета Ричмонда и Университета Иллинойса, от шопаголии страдают больше людей, чем раньше предполагалось, и это расстройство надо лечить наравне с синдромом повышенного беспокойства и различными фобиями.

Опознать шопаголика можно по регулярным тратам больших денежных сумм в магазинах, при чём не всегда на те вещи, которые нужны человеку. Такие покупатели с трудом сопротивляются желанию скупить практически всё, что они видят в магазине, не задумываясь о материальных последствиях подобной расточительности. Американские психологи определили, что шопаголия была связана с материализмом, уменьшенным чувством собственного достоинства, подавленностью, беспокойством и стрессом. При помощи шоппинга люди пытались избавиться от этих проблем, поднимая себе настроение, а многие в дальнейшем скрывали покупки от других членов семьи. По мнению специалистов, шоппинг в этом случае становится не терапией, а потенциальной угрозой психо-эмоциональному состоянию потребителей. В 5% случаев шопаголики нуждаются в клиническом вмешательстве.

ami-tass.ru