В Минздраве заявляют, что подготовили все документы для растаможки медицинских препаратов

Об этом УНИАН сообщили в Минздраве.

Участники совещания обсудили состояние подготовки к проведению государственных закупок лекарственных средств и медицинских изделий в 2016 году.

И.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что уже подготовлен ряд документов для растаможки вакцин и лекарственных средств, которые уже были поставлены в Украину, соответственно на следующей неделе планируется их доставка в регионы.

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По состоянию на 8 августа 2016 года во все регионы Украины поставлены следующие вакцины, которые используются для проведения прививок детям в соответствии с Календарем профилактических прививок:

- вакцина против гепатита В – 350 000 доз (20 % от запланированного);

- комбинированная вакцина для профилактики коклюша (ацелюлярная), дифтерии, столбняка, полиомиелита (инактивированная), гемофильной инфекции типа b (ПЕНТАКСИМ) – 414 700 доз (48 % от запланированного);

- вакцина для профилактики кори, паротита, краснухи – 277 000 доз (22 % от запланированного);

- вакцина для профилактики гемофильной инфекции типа b (моновалентная) – 174 400 доз (33,5 % от запланированного, но с учетом поставки второй части – 100 %);

- вакцина против бешенства - 91 390 доз (100 % от запланированного).

28 июля 2016 года в Украину поступила вторая партия вакцины для профилактики гемофильной инфекции типа b (моновалентная) в количестве 345 550 доз и 5 августа 2016 года поставлена вакцина для профилактики дифтерии, столбняка у взрослых (АДС-М) – 1 599 600 доз.

В течение следующей недели эти вакцины планируется поставить во все регионы Украины.