Еще один социальный центр матери и ребенка в Украине

В Молодогвардийске (Луганская область) откроют первый в области социальный центр матери и ребенка. В заведении будут получать социальные услуги женщины на седьмом-девятом месяце беременности, а также матери с детьми в возрасте от рождения до 18 месяцев, которые очутились в сложных жизненных обстоятельствах, которые препятствуют выполнению материнского долга. Открытие Молодогвардейского областного социального центра матери и ребенка проводится при содействии Министерства Украины по делам семьи молодежи и спорта.

На торжественное открытие, запланированное на 18 сентября, организаторы пригласили представителей Министерства, Луганского областного совета и Государственной социальной службы семьи, детей и молодежи.

Одной из самых актуальных проблем, на решение которой направлена деятельность социального центра матери и ребенка, есть преодоление раннего социального сиротства в Луганской области и в Украине.

Молодогвардейский областной центр матери и ребенка станет четырнадцатым в Украине.

likar.info