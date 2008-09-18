Работая за компьютером, мы больше едим, но при этом худеем

Напряженная интеллектуальная работа, особенно за компьютером, ускоряет обмен веществ, заставляя людей потреблять очень много энергии и худеть. Такой вывод сделали ученые из Университета Лаваля (Канада).

Руководитель исследования доктор Анджело Трамблей измерил обмен веществ 14 испытуемых после различных видов деятельности - отдыха, чтения и пересказа текста, работы за компьютером. Оказалось, что за 1,5 часа заучивания текста организм студентов истратил на 200 ккал больше, чем за 90 минут бездельничания, а компьютерные тесты "истощили" участников на 250 калорий сверх нормы.

Однако после напряженной работы участники съели гораздо больше, чем после отдыха. Образцы крови, взятые у студентов в разгар мозгового штурма, показали резкий спад уровня глюкозы в крови - источника питания для клеток мозга, что, по мнению ученого Жан-Филиппа Шапю, и стало главной причиной повышения аппетита на 25-30%, спровоцировав испытуемых съесть больше калорийной сладкой пищи, дабы восполнить запасы глюкозы.

"При интенсивной работе мозг потребляет больше глюкозы, однако чашки сладкого чая будет вполне достаточно, чтобы подпитать клетки мозга, - рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры биохимии РГМУ Николай Адрианов. - Между тем организм человека, получивший сигнал от мозга о недостатке ресурсов, склонен "перестраховаться", заставляя нас после умственного напряжения инстинктивно переедать".

В связи с этим диетологи заключили, что хотя интеллектуальная деятельность, особенно за компьютером, и заставляет человека тратить много калорий, разыгравшийся после работы аппетит побуждает проголодавшегося интеллектуала добирать энергию за счет шоколадок и булочек, что и становится главным препятствием на пути сохранения идеальной формы за компьютером.

А если же воздерживаться от "вредной" пищи, то человек вполне может и похудеть. Правда, такой способ сброса веса всегда чреват проблемами со здоровьем, так как огромная нагрузка на клетки и сосуды мозга провоцирует нейродегенерацию и заболевание нервной системы. "Так что, несмотря на возросший аппетит, от интеллектуальных нагрузок человек скорее похудеет, нежели поправится", - считает кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии развития РАН Александр Ревищин.