Наркозависимых приглашают в аптеки за шприцами

Теперь в Виннице каждый инъекционный наркозависимый может бесплатно получить в аптеке шприцы, влажные салфетки и презервативы. Для этого достаточно лишь заполнить анонимную анкету и получить номерную карту.

Организатором программы бесплатного распространения шприцев является винницкое отделение Международного благотворительного фонда развития человека. Финансовым донором является Международный альянс по ВИЧ/СПИДу в Украине.

Это очень важно, ведь потребители инъекционных наркотиков играют главную роль в распространении ВИЧ/СПИДа.

Эта программа действует уже около девяти месяцев. Сейчас в ее рамках обслуживают около четырех сотен наркозависимых. Ежедневно в аптеки обращаются сто человек из этого списка.

Оформление карточки на бесплатное получение медицинской продукции осуществляется в областном наркодиспансере, на базе которого действует филиал фонда. Для этого человеку нужно лишь оформить анонимную анкету. Сделать это можно и с помощью волонтеров проекта, которые работают в районах города.

Каждой карточке предоставляется свой порядковый номер. Предъявив ее, человек может через каждые 12 часов получать до десяти шприцов разной емкости, спиртовых салфеток и один презерватив.

Для большей эффективности программы создана сеть волонтеров. Ими являются люди, знакомые с наркотиками не по слухам.

Среди волонтеров много тех, кто отказался от иглы. Но есть и те люди, которые продолжают употреблять наркотики. Они играют очень важную роль, так как наркозависимые с большим недоверием относятся ко всем официальным структурам. Волонтеры распространяют среди своих товарищей информацию о нашей программе и поставляют им все необходимые медицинские принадлежности.

20minut.ua