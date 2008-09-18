Двуязычные дети предрасположены к заиканию?

В исследовании приняли участие дети, говорящие на английском как минимум с четырёхлетнего возраста. Уровень заикающихся мальчиков оказался в четыре раза выше соответствующего показателя для девочек .

Говорят, в результате смешанных браков часто рождаются красивые дети. Однако у межнационального гетерозиса может быть и побочная сторона. Британские учёные предупреждают: если ребёнку пришлось в возрасте до пяти лет учиться двум языкам, риск оказаться заикой для него резко возрастает.

Группа Питера Хауэлла (Peter Howell) из Лондонского университетского колледжа (University College London) провела исследование 317 страдающих заиканием школьников в возрасте от 8 до 10 лет.

Оказалось, что у 22% детей один из родителей пользовался дома наряду с английским другим языком. Таким образом, удельный показатель нарушений речи для этой группы оказался значительно выше, чем для "одноязычных".

Ещё 12% детей осваивали новый язык непосредственно в процессе общения со сверстниками – в основном в детском саду. При этом у тех "иностранцев", кому пришлось это делать после пяти лет и у кого в семье говорили на одном языке (пусть даже иностранном), уровень расстройств существенно снижался.

Авторы исследования подчёркивают, что проблемы с речью никак не отражались на успеваемости, однако считают, что для снижения риска возникновения заикания детей стоит обучать второму языку после пяти лет.

membrana.ru