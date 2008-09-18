Голодающих в мире - более 900 миллионов человек

На начало 2008 года общее количество тех, кто голодает, во всем мире выросла с 850 до 925 миллионов лиц, сообщает AFP с ссылкой на Организацию из продовольствия и сельского хозяйства ООН (FAO). По прогнозу организации, до конца года количество тех, кто голодает, достигнет миллиарда людей.

По словам генерального директора FAO Жака Диуфа, росту количества людей, которые голодают, способствовало резкое увеличение цен на продовольствие, темпы роста которых ежегодно фактически удваиваются. Так индекс мировых цен FAO в 2006 году вырос на 12 процентов, в 2007-ом - на 24 процента, а за восемь месяцев 2008 года - на 50 процентов.

В июне 2006 года страны-участницы ООН пообещали снизить количество тех, кто голодают, во всем мире вдвое до 2015 года, а также принять мероприятия по преодолению продовольственного кризиса. При этом Мусульманский банк развития та Франция пообещали выделить на борьбу с кризисом 1,5 миллиардов долларов, Всемирный Банк - 1,2 миллиардов долларов, а Африканский банк развития - миллиард долларов

medportal.ru