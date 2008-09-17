Проведена трансплантация печени младенцу от взрослого донора

Первая в Италии трансплантация печени девятимесячному младенцу от взрослого донора успешно проведена в римской детской больнице "Бамбино Джезу". Малыш страдал тяжелой патологией - врожденной атрезией (отсутствием) желчных путей.

Операция, осуществленная при помощи техники разделения на две части печени взрослого донора, длилась шесть часов. Она была проведена в воскресенье, однако до сегодняшнего дня об этом не сообщалось, пока врачи не были уверены в успехе операции.

Состояние маленького пациента сейчас оценивается как хорошее. Операция была проведена под руководством хирургов Жана де Вийя де Гойе и Фабрицио Дженнари.

В Италии ежегодно проводится 90 операций по пересадке печени, но до сих пор их делали только взрослым.

В случае успеха предстоящей в скором времени операции по пересадке кишечника, итальянский госпиталь "Бамбино Джезу", принадлежащий Ватикану, будет единственным в Европе медицинским учреждением, способным осуществлять все типы пересадки органов, клеток и тканей детям.

До этого здесь уже были проведены множество операций по трансплантации сердца, почек, различных человеческих тканей и кроветворных стволовых клеток.

newsland.ru