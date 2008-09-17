Средиземноморская диета защищает от хронических болезней

Поддержание средиземноморского типа питания обеспечивает существенную защиту от главных хронических болезней, включая сердечные заболевания, рак, болезнь Паркинсона и Альцгеймера. Такая диета может использоваться как эффективная профилактика уменьшения показателей ранней смертности среди населения многих стран, считают итальянские медики. По их мнению, средиземноморская диета, богатая оливковым маслом, цельнозерновыми продуктами, фруктами, орехами, овощами и рыбой, но ограниченная в мясе, молочных продуктах и алкоголе, является эталоном здоровой пищи и показателем высокого качества жизни.

Эксперты из Университета Флоренции оценили 12 международных исследований влияния диетических предпочтений на здоровье свыше 1,5 миллиона человек. У тех людей, кто строго следовал средиземноморскому типу питания, были замечены существенное укрепление здоровья, в том числе понижение вероятности смерти от серьезных причин: на 9% стал ниже риск общей смертности и смерти от сердечнососудистых проблем, на 13% - от нервно-дегенеративных расстройств, на 6% - от рака. Результаты подтверждают правомерность руководящих принципов многих научных институтов и служб здравоохранения, которые поощряют диетический образец средиземноморской кухни для предотвращения опасных диагнозов и улучшения самочувствия.

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