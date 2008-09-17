Долгосрочную память недооценено

Долгосрочную память недооценивали Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) под руководством Ауде Оливы выяснили, что потенциал долгосрочной зрительной памяти очень сильно недооценивался.

По словам Ауде, человек способен очень точно запомнить намного больше объектов, чем он думает, самое главное при этом - правильная постановка опыта.

В ходе научного исследования участникам эксперимента в течение пяти часов подряд показывали на экране почти три тысячи изображений самых различных объектов - по три секунды каждое. После испытуемым показывали пары картинок, в которой одна была новой. Участникам нужно было указать на уже виденный объект.

При этом в опыте было использовано три вида тестовых пар: первый - совершенно разные объекты, второй - различные примеры однотипных предметов, третий - один и тот же объект, но слегка измененный.

В результате было установлено, что люди запоминали не только показанные им предметы, но и обращали внимание на детали.

Ранее ученые полагали, что при запоминании большого числа картинок человек усваивает лишь общую абстрактную информацию о каждой из них. Но оказалось, что мозг может еще также хранить и массу мелких деталей всех показанных изображений, а это значит, что объем зрительной памяти человека на несколько порядков больше, чем считали нейрофизиологи до сих пор.

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