В молочной смеси 22 производителей в Китае - опасный химикат

Вредный химикат меламин, ставший причиной массового отравления младенцев в Китае, содержался не только в молочной смеси марки "Санлу", но и в аналогичной продукции еще 21 китайского предприятия. Эти товары подлежат немедленному запрету, сообщила сегодня газета "Саут Чайна морнинг пост". В общей сложности в этой отрасли в КНР действуют 109 компаний.

В частности, опасной для здоровья признана продукция другой крупной китайской молочной корпорации "Мэнню", которая базируется в автономном районе Внутренняя Монголия. Сегодня были приостановлены торги акциями этой компании на Гонконгской фондовой бирже.

Не доверяя больше отечественным производителям, тысячи встревоженных матерей из южнокитайского города Шэньчжэнь устремились в соседний Гонконг, скупая здесь высококачественные молочные смеси зарубежного производства. По сведениям газеты, власти бывшего британского анклава ввели ограничения на продажу - не более трех банок в руки.

По последним официальным данным, в результате вскармливания некачественными молочными смесями в китайские больницы попали более 6,2 тыс младенцев с мочекаменной болезнью и нарушениями функций почек.

ami-tass.ru