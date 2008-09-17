Число китайских детей, отравленных молоком, выросло в 5 раз

В 5 раз возросло число детей, пострадавших от некачественного сухого молока в Китае. На сегодня пострадавших малышей уже 6 тысяч 244. Из них трое погибли, а 158 находятся в тяжелом состоянии с острой почечной недостаточностью.

Во вторник власти говорили лишь о 1 тысяче 253 младенцах.

У всех детей зарегистрировано поражение почек. Эксперты определили, что оно вызвано содержавшимся в сухом молоке веществом меламин, которое приводит к быстрому росту камней в почках.

К настоящему моменту за производство отравленного молочного порошка в Китае задержаны 19 человек, отозвано около 700 тонн некачественного продукта.

В понедельник Китай начал общенациональную кампанию по проверке производителей молокопродуктов на предмет соответствия стандартам их товаров и технологии производства. На данный момент известно о 20 китайских компаниях, выпускавших опасное молоко.

Как ранее сообщалось, 11 сентября власти северной китайской провинции Ганьсу начали расследование причин гибели грудного младенца от почечного камня, который мог быть вызван, возможно, употреблением контрафактного сухого молока. Правоохранительные органы Китая предполагают, что фальшивое молоко продавалось в Китае под маркой компании "Санлу", которая является одним из основных производителей этого продукта на территории страны.

В течение первых восьми месяцев 2008 года в провинции Ганьсу было зарегистрировано 50 случаев заболевания почечным камнем у малолетних детей, тогда как в 2007 году не было ни одного такого случая.

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