Львовщина: за взяточничество задержан врач-психиатр

Во Львовской области сотрудники Управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУ МВД Украины во Львовской области разоблачили преступную деятельность должностного лица центра психиатрической помощи и профессионального психофизиологического отбора.

Врач-психиатр, в обязанности которого входит утверждение заключений и справок о прохождении психиатрического медицинского осмотра, получал взятки от граждан в сумме 100-500 грн. за прохождение психиатрического осмотра и выдачу положительных соответствующих документов, сообщили УНИАН в Департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.

В служебном кабинете центра психиатрической помощи и профессионального психофизиологического отбора злоумышленник был задержан „на горячем” - во время получения взятки в сумме 500 грн. от львовянина за утверждение заключения и справки о прохождении психиатрического медицинского осмотра. Средства в сумме 500 грн. и вещественные доказательства изъяты.

В то же время, во время личного осмотра, в карманах врачебного халата, в который был одет взяточник, были выявлены 8 тыс. 650 грн., 120 долларов США и 100 евро. Всего задокументировано получение злоумышленником взяток на общую сумму более 30 тыс. грн.

Прокуратурой Львовской области в отношении вымогателя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Осуществляются оперативно-следственные мероприятия с целью установления других фактов вымогательства и получения взяток этим врачом-психиатром.