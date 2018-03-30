Бывает ли у мужчин климакс?

Медицина на этот вопрос дает однозначный утвердительный ответ. Ведь климакс, или, точнее, климактерический период, на протяжении которого совершается возрастная физиологическая перестройка организма, знаменующая собой постепенный переход от половой зрелости к угасанию половой функции, это закономерный этап в жизни каждого человека и мужчины и женщины. Разница лишь в том, что у мужчин эта перестройка обычно протекает мягче и начинается несколько позже, чем у женщин, - 50-60 лет, но бывает и раньше - до 45 лет.

Суть этой перестройки в основном такова. С возрастом происходят естественные изменения в функциях одного из важнейших отделов головного мозга - гипоталамуса, регулирующего деятельность главной эндокринной железы - гипофиза. В результате нарушается выработка гипофизом гормонов, стимулирующих деятельность мужских половых желез - яичек. Одновременно наблюдаются возрастные изменения и в самих яичках: их функционально важная ткань постепенно заменяется соединительной и жировой. Все это, вместе взятое, приводит к снижению выработки яичками тестостерона - наиболее активного мужского гормона, который не только участвует в обеспечении половой функции, но и оказывает многообразное воздействие на большинство систем и функций организма, на обмен веществ в тканях, и-что очень важно-влияет на деятельность гипоталамуса. Когда выработка тестостерона снижается, перестраиваются функциональные связи между центральной нервной системой, эндокринной системой и половыми железами, в организме нарушается гормональное равновесие.

Было бы неправильным считать, будто наступление климактерического периода означает закат жизни, приход старости. Ведь перестройка организма совершается медленно, постепенно, и на протяжении всего этого периода мужчина не только может, но и должен по-прежнему вести активный образ жизни, продолжать трудиться. Размеренный трудовой ритм тонизирует, помогает сохранить оптимистический настрой и тем самым способствует благоприятному течению перестройки организма. А тревожное ожидание грядущей старости и связанное с этим нервное напряжение, наоборот, могут ее осложнить.

Нет оснований воспринимать перестройку и как болезнь. У мужчин она обычно происходит очень плавно. К тому же параллельно с угасанием деятельности половых желез вступают в действие компенсаторные механизмы, что обеспечивает постепенное приспособление организма к происходящим изменениям. Поэтому у подавляющего большинства мужчин гормональная перестройка организма не отражается ни на самочувствии, ни на работоспособности. Однако так бывает, к сожалению, не всегда.

Некоторые мужчины - примерно двое из десяти - переносят климакс тяжело. Так же, как и у женщин, у них могут возникать различные тягостные ощущения, в частности приливы жара, внезапное покраснение лица и шеи, головокружения, периодическое онемение рук и ног, сердцебиение, одышка. Очень часто возникают нарушения сна. Одни долго не могут заснуть, другие, заснув, вскоре просыпаются и остаток ночи не спят, у третьих сон становится настолько поверхностным, что они просыпаются по несколько раз от малейшего шороха. Многие становятся очень раздражительными, легковозбудимыми, неадекватно реагируют на самые обычные жизненные ситуации, часто испытывают беспричинную тревогу и необоснованный страх за свое здоровье. Пропадает интерес к жизни, снижается работоспособность, быстро наступает утомление. Может периодически появляться и подолгу длиться головная боль, преимущественно в области затылка, шеи. Кроме того, у мужчин в этот период обычно развиваются различные расстройства мочеиспускания-его учащение и прерывистость, чувство тяжести внизу живота и в паху, все это может быть связано с заболеваниями предстательной железы (аденома простаты). В тех случаях, когда возникают такие нарушения, врачи говорят о патологическом течении климакса и ставят диагноз "климактерический синдром".

Мы так подробно рассказали о возможных проявлениях патологически протекающего климакса совсем не для того, чтобы вызвать у мужчин излишнее беспокойство, развить мнительность, заставить настороженно прислушиваться к происходящим в организме изменениям и ждать ухудшения состояния, отыскивать у себя все перечисленные симптомы. Наоборот, хотим подчеркнуть, что одновременно все характерные для климактерического синдрома явления встречаются редко. Чаще бывает так: одни симптомы выражены ярче, другие слабее, третьи вообще отсутствуют. К тому же обычно после завершения процессов перестройки, даже если она протекала тяжело, в организме восстанавливается функциональное равновесие. Тогда самочувствие улучшается, тягостные ощущения исчезают.

Но в то же время каждый мужчина должен отдавать себе отчет в том, что климактерическая перестройка - процесс очень сложный, требующий от организма большого напряжения, мобилизации всех адаптационных возможностей. И надо помочь ему справиться с этой повышенной нагрузкой. Иначе не исключены срывы.

Гормональная перестойка - что делать?

Прежде всего постарайтесь так организовать свой труд и отдых, чтобы не приходилось испытывать чрезмерных нагрузок. Наладить правильный режим исключительно важно и для тех, у кого климакс протекает физиологично, и тем более для тех, у кого он принял патологический характер. Спать ложитесь не позднее 11 часов. Перед сном не занимайтесь интенсивной умственной работой и не засиживайтесь у экрана телевизора. Чтобы лучше спалось, погуляйте перед сном хотя бы полчаса. Вообще как можно больше бывайте на свежем воздухе, совершайте пешеходные и лыжные прогулки, турпоходы и выполняйте посильную физическую работу, занимайтесь физкультурой. Естественно, длительность и интенсивность любой физической нагрузки должны быть такими, какие вам порекомендует врач с учетом вашего возраста и состояния здоровья, тренированности организма, проявлений климакса.

Не забывайте и о водных процедурах. Они повышают защитные силы и адаптационные возможности организма. Если есть возможность, принимайте дважды в день теплый (но не горячий!) душ: утром и вечером, примерно за час до сна. Если вы привыкли принимать ванну, можете не отказываться от нее, только следите за тем, чтобы температура воды была не выше 37 градусов. Хвойный экстракт, добавленный в воду, успокаивающе действует на нервную систему.

Обратите особое внимание на питание. Учтите: в климактерическом периоде масса тела нарастает значительно интенсивнее, чем в более молодом возрасте, даже если количество съедаемой пищи вы и не будете увеличивать. Это связано с расстройствами в деятельности гипоталамуса, которые влекут за собой нарушения обмена веществ. Поэтому сократите в рационе количество углеводов и прежде всего мучных изделий. От сахара и других сладостей лучше вообще отказаться. Замените их одной -двумя чайными ложками меда в день. И, кроме того, уменьшите потребление жиров. Отдавайте предпочтение растительным - подсолнечному, кукурузному, оливковому маслу. Увеличьте в рационе количество овощей (но не картофеля!) и зелени - особенно сельдерея, петрушки, кинзы. Больше пейте кефира и простокваши. Пищу солите лишь слегка. Старайтесь есть 4-6 раз в день, но понемногу, и последний раз-не позже 6-7 часов вечера. После еды сразу не садитесь и тем более не ложитесь: постойте или-еще лучше-походите хотя бы в течение 10 минут.

Сведите до минимума употребление алкоголя и курение. Ведь никотин и алкоголь пагубно влияют не только на центральную нервную систему. Они способствуют жировому перерождению половых желез и разрастанию в них соединительной ткани.

У подавляющего большинства мужчин, вступивших в климактерический период, начинается постепенное снижение половой потенции, ослабевает половое влечение. Многие чрезвычайно болезненно это переживают и ищут разные способы продления половой активности, но за это расплачиваются слишком быстрым, преждевременным истощением яичек. Да и небезопасны для немолодого мужчины излишества в половой жизни.

Бывает и наоборот. Мужчина начинает щадить себя, сознательно идет на длительное воздержание, надеясь, что отдых вернет былые силы. Это тоже плохо. Воздержание усугубляет возрастное снижение интенсивности выработки спермы. Так что и длительный половой покой и излишняя половая активность ускоряют угасание половой деятельности. Оптимальный вариант- регулярная, но не изнуряющая, не требующая чрезмерных усилий половая жизнь. Частота половых сношений очень индивидуальна, и супружеские пары сами определяют ее.

Ну, а если осложнения все-таки возникнут, врачи помогут справиться с ними. В их распоряжении есть препараты, облегчающие течение патологического климакса, но назначаются они сугубо индивидуально. При появлении раздражительности, нарушений сна во многих случаях помогают такие простые средства, как успокоительный чай, отвары корня валерианы или травы пустырника (по 1/4-1/2 стакана один-два раза в день). А тем, кто жалуется на общую слабость и повышенную утомляемость, врачи рекомендуют принимать витамины А, группы В, С и Е в комплексе с микроэлементами. Некоторые мужчины обращаются к нам с просьбой назначить им гормональные препараты, считая, что с их помощью можно продлить молодость и половую активность. Такие надежды необоснованны. Гормональные препараты назначают очень осторожно и только в тех случаях, когда этого требует состояние здоровья.

Иван Овдиенко, врач-андролог