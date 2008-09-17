Плохие условия работы плохо влияют на здоровье

Неблагоприятные рабочие условия могут повлиять не только на ваш кошелёк, но и на мозг. Эксперты Centre for Addiction and Mental Health /CAMH, США/ установили, что сомнительные временные контракты, частичная рабочая занятость, низкая заработная плата и отсутствие социальных льгот ухудшают умственные способности. Кроме того, как зафиксировали исследователи, сильное психологическое напряжение на работе ассоциировалось с 50-процентным риском ишемической болезни сердца.

Нестабильная и ненадёжная работа вызывает депрессию, синдром хронического беспокойства и злоупотребление лекарственными препаратами. Не только развивающиеся, но и богатые страны, включая Австралию, Великобританию и Соединенные Штаты, сталкиваются с подобными трудностями. Как говорят специалисты, все аспекты нашей жизни, в том числе и то, как мы работаем, имеют влияние на умственное и физическое здоровье. Психологи считают, что познавательные навыки ухудшаются в результате серьёзного стресса, который человек испытывает, не имея нормальных условий труда.

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