Чувство одиночества вызывает физический холод

Когда о человеке говорят, что он "холодный", большинство людей автоматически представляют себе недружелюбную и антиобщественную личность. Существует множество метафор, объединяющих холодную погоду и ощущение одиночества, отчаяния и печали. Исследование Университета Торонто показало, что метафоры могут иметь и буквальное значение и что есть психологическое основание для ассоциации холода с чувством социальной изоляции.

В психологическом эксперименте канадские специалисты разделили участников на две группы: в первой добровольцам предлагалось вспомнить случаи, в которых они были исключены из группы, клуба или любого другого объединения, а во второй люди наоборот вспоминали те моменты, когда их приняли в социальную группу. Затем людей попросили оценить температуру в комнате, где они находились. Как было замечено, те, кто вспоминал негативный опыт изоляции, сказали о более низкой температуре. По мнению психологов, отрицательные воспоминания об одиночестве заставили людей воспринять климат помещения как холодный и даже испытать физический озноб.

В другом эксперименте участники играли в компьютерную игру-симулятор - бросание мяча. Игра была разработана так, чтобы некоторым шар бросали несколько раз, а другие редко получали пас. После этого людям дали на выбор горячий кофе, кока-колу со льдом, яблоко или суп. Те люди, которые были обделены вниманием в игре, с большим желанием предпочитали выпить горячий напиток или съесть горячий суп. Эксперты снова связали такие результаты с физическим ощущением холода после социального исключения и посчитали, что они открывают новые возможности в изучении взаимодействия между окружающей средой и психологией.

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