Где в Украине озоновые дыры?

Эксперт по природоохранной и экологической политике Сергей Курыкин сообщил, что проблема «озоновых дыр» для Украины является актуальной.

В то же время он отметил, что все, что связано с озоновым слоем, — это очень хороший пример того, как своевременно начаты и скоординированы международные усилия, которые привели к достаточно позитивному результату.

Конвенция по защите озонового слоя была принята в конце 1980-х годов и уже тогда начались планомерные, хорошо профинансированные усилия по выводу из употребления и производства фреонов, веществ, которые разрушают озоновый слой, отметил эксперт.

«Например, в производстве современных холодильников, в том числе и тех, которые выпускаются в Украине, фреоны не используют, поскольку была реализована программа технического перевооружения. Таким образом, сегодня ученые говорят о замедлении темпов распада озонового слоя, а в некоторых отдельных регионах начинается процесс его восстановления», — отметил он.

В то же время, по мнению Курыкина, говорить, что эта проблема полностью решена, было бы рано и слишком оптимистично, поскольку не только фреоны и другие им подобные вещества влияют на озоновый слой.

«Дело в том, что относительно небольшая „озоновая дырка“ есть над каждым промышленным центром, то есть вся совокупность выбросов в атмосферу не только приводит к усилению парникового эффекта, не только плохо влияет на дыхательные органы и сердечно-сосудистую систему человека, но и вносит свой вклад в разрушение озонового слоя. Поэтому путь к преодолению проблемы озонового слоя пролегает там же, где пролегает путь к общему оздоровлению экологической ситуации и к причине негативных климатических изменений, — это техническое перевооружение производства, которые бы имело своей целью сокращение, минимизацию вредных выбросов в атмосферу. Эта та задача, вокруг которой консолидируются все страны, и общество в нашей стране», — сказал Курыкин.

На вопрос о том, есть ли в Украине наиболее опасные районы по состоянию озонового слоя, эксперт ответил: «Надо взять индустриальную карту Украины, над каждым промышленно-развитым регионом можно найти свои „озоновые дыры“. И там, где высокий процент выбросов в атмосферу, — высокий риск разрушения озонового слоя. Это очень просто установить, а если на эту карту еще наложить карту статистики сердечно-сосудистых заболеваний, болезней дыхательных путей, карту, на которой была бы отражена средняя продолжительность жизни в регионах, то можно увидеть абсолютно четкую корреляцию между объемом вредных выбросов, количеством экологических проблем и состоянием здоровья населения».

Как сообщалось, 16 сентября отмечается Международный день охраны озонового слоя, установленный 14 лет назад генеральной Ассамблеей ООН в память о подписании Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой.

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