Тимошенко предлагает вместо инсулина давать деньги

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает отказаться от централизованной закупки некоторых лекарственных средств. Об этом она сообщила во время презентации проекта Государственного бюджета на 2009 год, сообщили УНИАН в Управлении в связях со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

Глава правительства напомнила, что в стране на протяжении 17 лет действует система централизованной закупки, в частности, инсулина, которая не может учитывать потребности всех диабетиков.

Премьер отметила, что правительство предлагает передать средства на закупку инсулина непосредственно людям. „Не лекарства должно министерство закупать, а отдавать эти деньги людям, которые могут за эти деньги лечиться”, - заметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, премьер-министр сообщила, что расходы сводного бюджета на здравоохранение в целом увеличены на 54,7%.