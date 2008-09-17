Минздрав: подросток из Краматорска умер не от прививки

Комиссия Министерства здравоохранения Украины пришла к выводу, что “прямой причинно-следственной связи” между проведенной вакцинацией от кори и краснухи краматорському подростку Антону Тищенко и наступлением его смерти “не установлено”.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении совместного заседания коллегии Национального совета по вопросам здравоохранения населения и оперативного штаба по вопросам проведения дополнительной иммунизации против кори и краснухи Министерства здравоохранения Украины.

В частности, в заявлении отмечается, что в данное время окончательная причина смерти ребенка не установлена.

Однако комиссия Минздрава Украины на основании изученных материалов пришла к выводу, что «прямой причинно-следственной связи между проведенной 12 мая 2008 года вакцинацией от кори и краснухи Тищенко А.В. и наступлением его смерти не установлено», отмечается в заявлении. Случай смерти можно трактовать как совпадение во времени. Подтверждением надлежащего качества вакцины и отсутствия прямой причинно-следственной связи между влиянием вакцины и смертью ребенка является также то, что никаких осложнений и реакций у других детей, которые вакцинированы из этого же 10-дозного флакона, не было, отмечается в заявлении. Согласно выводам комиссии, среди рассмотренных версий наиболее достоверной причиной смерти ребенка был инфекционно-токсичный шок, который мог быть вызван бактериальной (в т.ч. менингококковой) инфекцией. В то же время комиссия отметила, что медицинская помощь умершему была предоставлена не в полном объеме.

При этом авторы заявления отмечают, что окончательную причину смерти ребенка невозможно установить без проведения гистологического исследования материалов, которые находятся в распоряжении Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, в Украине, начиная с 26 мая, должна была быть проведена массовая вакцинация граждан в возрасте от 16 до 29 годов от кори и краснухи.

13 мая старшеклассник из Краматорска А.Тищенко после прививки от кори и краснухи, сделанной накануне, умер в реанимации. На протяжении 15 мая в Краматорске с жалобами на ухудшение самочувствия в детскую городскую больницу обратились 18 детей, которые были вакцинированы от кори и краснухи.