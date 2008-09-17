Дополнительная иммунизация против кори и краснухи эпидемически обоснована

Национальный совет по вопросам здравоохранения населения и Министерство здравоохранения Украины считают эпидемически обоснованным решение правительства о проведении в Украине дополнительной иммунизации против кори и краснухи.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении совместного заседания коллегии Национального совета по вопросам здравоохранения населения и оперативного штаба по вопросам проведения дополнительной иммунизации против кори и краснухи Министерства здравоохранения Украины.

Авторы документа отмечают, что наиболее эффективным мероприятием предупреждения инфекционных заболеваний в мире признана иммунопрофилактика. Благодаря иммунопрофилактике в Украине ежегодно спасают жизнь около 100 тыс. детей от 1 до 14 лет.

Медики отмечают, что надлежащее выполнение Национального календаря профилактических прививок и внедрение Программы иммунопрофилактики населения позволяет поддерживать состояние эпидемического благополучия населения по большинству инфекционных заболеваний на уровне европейских государств, в частности, благодаря иммунизации значительно уменьшена заболеваемость дифтерией, столбняком, коклюшем, гепатитом В и тому подобное. Благодаря проведению дополнительной иммунизации в Украине был полностью ликвидирован полиомиелит.

Следующим этапом борьбы с инфекционными заболеваниями в Украине является элиминация (прекращение циркуляции вируса на территории) от кори и краснухи, которая уже внедрена в 42 странах мира, отмечается в заявлении. Неудовлетворительная ситуация относительно защищенности от кори и краснухи населения возрастной группы 16-29 лет делает невозможным достижение этой цели.

На протяжении 2005-2007 годов правительством Украины совместно с ВОЗ, ЮНИСЕФ и Центром по контролю за заболеваниями (Атланта) была обоснована программа дополнительной иммунизации против кори и краснухи.

Основной целью этой программы является гарантия защиты каждого гражданина от заболеваний корью и краснухой и их тяжелых последствий (пневмонии, энцефалита, отита, менингита, вроджених пороков сердца, нервной системы и тому подобное) и достижение популяционного иммунитета.

Реализация указанной программы начата с подготовленного в мае 2007 года и принятого в феврале 2008 года распоряжения Кабинета Министров Украины и соответствующих мероприятий центральных и местных органов исполнительной власти.

По просьбе правительства Украины ЮНИСЕФ в 2007 году приобрел для предоставления в качестве гуманитарной помощи 9 млн. доз вакцины для профилактики кори и краснухи живой атенуированной лиофилизированной производства Serum Institute of India, Ltd, Индия, качество которой гарантировано ВОЗ в соответствии с международными требованиями. Указанная вакцина была ввезена в Украину в полном соответствии с действующим законодательством Украины, прошла контроль качества каждой серии вакцины и была распределена в соответствии с потребностями регионов, отмечают авторы заявления. Использование вакцины осуществлялось в соответствии с решением Министерства здравоохранения Украины. Качество вакцины, кроме того, в дальнейшем было подтверждено независимыми экспертными исследованиями во французской лаборатории.

Результаты проведения прививок 113 тысяч 336 взрослых и детей показали соответствие качества вакцины и надлежащую готовность большинства регионов Украины к реализации программы дополнительной иммунизации. Во время проведения вакцинации поствакцинальные реакции имели место лишь у 0,075% привитых, отмечается в заявлении. Зафиксированные «Центром иммунобиологических препаратов» поствакцинальные осложнения у 5 вакцинированных лиц, которые по характеру соответствуют возможным, характерным для данного типа вакцины, завершились полным выздоровлением пациентов.

К сожалению, в период проведения кампании дополнительной вакцинации последовала смерть подростка в поствакцинальный период.

С целью установления причин смерти подростка Министерством здравоохранения Украины была создана комиссия. В то же время Генеральной прокуратурой Украины было открыто уголовное дело по факту смерти. В данное время окончательная причина смерти ребенка не установлена.

Однако комиссия Минздрава Украины на основании изученных материалов пришла к выводу, что «прямой причинно-следственной связи между проведенной 12 мая 2008 года вакцинацией от кори и краснухи Тищенко А.В. и наступлением его смерти не установлено», отмечается в заявлении.

В то же время, не ожидая окончательных выводов относительно причины смерти ребенка, некоторые политики, общественные деятели и СМИ прибегли к циничному использованию этой трагической ситуации для собственной саморекламы, достижения политических и бизнесовых целей.

Одним из негативных последствий этого циничного поведения стал массовый отказ населения не только от дополнительной иммунизации против кори и краснухи, но и от плановых прививок, что создает реальную угрозу здоровью всего народа Украины.

В связи с этим участники заседания считают необходимым заявить о том, что:

Решение о проведении в Украине дополнительной иммунизации против кори и краснухи (профилактической прививки) было принято правительством Украины в соответствии с действующим законодательством Украины, при наличии полных правовых оснований и эпидемически обоснованной необходимости.

Ввоз на территорию Украины и использование в процессе дополнительной иммунизации вакцины для профилактики кори и краснухи живой атенуированной лиофилизированной производства Serum Institute of India, Ltd, Индия, было осуществлено в соответствии с заключенными международными соглашениями и действующим законодательством Украины.

Вакцина для профилактики кори и краснухи живой атенуированной лиофилизированной производства Serum Institute of India, Ltd, Индия полностью отвечает международным показателям качества (спецификациям и требованиям Европейской Фармакопеи и ВОЗ), что подтверждено выводами экспертных исследований всех используемых серий вакцины отечественных лабораторий и независимой экспертизы во французской лаборатории AFSSAPS - Agency franзaise de sйcuritй sanitaire des produits de sant.

На сегодняшний день есть достаточно оснований согласиться с решениями комиссий об отсутствии прямой причинно-следственной связи между проведенной 12 мая 2008 года вакцинацией подростка от кори и краснухи и наступлением его смерти (в г. Краматорске Донецкой области), медицинская помощь которому была предоставлена не в полном объеме и несвоевременно.

Для установления окончательной причины смерти подростка необходимо провести расширенную патологоанатомическую конференцию с привлечением отечественных и международных экспертов.

Провести международную научно-практическую конференцию по вопросам иммунопрофилактики и проведения дополнительной иммунизации.

Кабинету Министров Украины, в частности Министерству здравоохранения Украины, рекомендовано принять надлежащие меры, согласно с рекомендацией Всемирной организации здравоохранения и эпидемиологической ситуацией в Украине, для профилактики эпидемий инфекционных заболеваний, в частности, кори и краснухи.