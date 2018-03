Стволовые клетки лечят последствия инсульта

Стволовые клетки помогают справляться с последствиями инсульта - не только за счет того, что они стимулировали рост новых нейронов, но и снижают число погибших клеток.

Исследование проводила группа американских и японских ученых под руководством Дарвина Прокопа из Центра генной терапии университета Тулана (Новый Орлеан). Результаты их работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые установили, что инъекции стволовых клеток непосредственно в мозг приводят к значительному улучшению мозговых функций и могут помочь организму справиться с последствиями инсульта.

Ученые проводили эксперимент на лабораторных мышах, которым делали инъекции стволовых клеток, полученных из костного мозга человека. Они вводили стволовые клетки в один из отделов мозга - гиппокамп - спустя один день после инсульта.

Ранее считалось, что инъекции стволовых клеток могут смягчать последствия инсульта за счет того, что они стимулировали рост новых нейронов.

Авторы статьи показали, что стволовые клетки воздействуют на один из типов нейронов (микроглии) и на иммунные клетки макрофаги, побуждая их вырабатывать вещества, которые защищают нейроны и снижают степень воспаления.

last24.info