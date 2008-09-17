Как победить осенние болезни?

Вот и осень пришла. А вместе с ней приходят и разные болячки: насморк, кашель, температура. Всякие простуды и гриппы. Грустно?

А давайте грустить не будем. Давайте скажем болезням: Нет!

Существует много способов борьбы с осенними недугами. Все вы их, конечно, хорошо знаете. Я возьму на себя смелость лишь напомнить о некоторых из них. Повторение, как говорится, еще никому не повредило. Итак, начнем.

1. Потребляйте больше натуральных витаминов.

Все мы знаем, что витамины укрепляют иммунитет организма и помогают противостоять ему разным болезням. Ни одни синтетические поливитамины, что продаются в аптеках, не могут заменить собой натуральные, подаренные самой матушкой-природой. А осень самая пора для их потребления. Ешьте как можно больше фруктов и овощей! Пейте натуральные соки! Заваривайте не что-то черное из пакетиков, а травяной, целебный чай!

2. Ешьте мясо и молочные продукты

В них содержится аминокислоты, которые необходимы для производства антител – помощников в борьбе с респираторными заболеваниями. Полезно ежедневно употреблять наваристые супы на мясных бульонах. Только рекомендуется варить их из мяса, а не из костей. А на завтрак – творог. Очень полезно для организма.

3. Чаще мойте руки

Чаще всего осенние болезни имеют вирусную основу. А как передаются вирусы? Правильно, через грязные руки. Каждый раз, возвращаясь с улицы домой, сразу отправляйтесь в ванную и просто вымойте руки с мылом. Щелочная основа мыла – страшный враг для всяких вирусов.

4. Займитесь цветотерапией

О благоприятном влиянии цветовой палитры на самочувствие известно всем. Так вот, осенью просто необходимо окружать себя предметами оранжевых и ярко-зеленых цветов. Оранжевый цвет бодрит и снимает стресс, а зеленый – активизирует защитные свойства организма. Разложите апельсины на зеленом блюде. Будет и красиво, и полезно.

5. Не забывайте про самовнушение

Человек – существо внушаемое. Воспользуйтесь этим. Выгоните из себя страх, что вы вот-вот заболеете. Просто несколько раз в день повторяйте про себя: «Я буду здоровым и сильным! Все болезни уйдут прочь!». Психологи советуют правильно подбирать фразы для самовнушения. В них не должно содержаться частичек «не». То есть нельзя проговаривать: «Я не буду болеть!». Говорят, что наша психика не понимает отрицательных внушений. Только положительные.

6. Пейте ромашковый чай

Он настоящий кладезь витаминов. Если вы не успели в этом году насушить цветков лечебной ромашки, ничего страшного. Можно купить в аптеке. Две чайные ложки залейте стаканом кипятка, дайте постоять минут пять, процедите и пейте два раза в день: утром и перед сном. Получите двойную пользу: и иммунитет повысите, и нервы успокоите.

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