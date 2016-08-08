Украинцы смогут проверить, на самом ли деле продукт "органичный"
Кабинет министров на своем заседании утвердил порядок ведения реестра производителей органической продовольственной продукции, который позволит упорядочить данные о таких компаниях и предоставлять сведения о них в открытом доступе.
Представляя в ходе заседания проект постановления, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой отметил, что такой реестр будет доступен на официальном сайте Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Читайте такжеВ Украине утвердили правила производства органического меда
«Такой реестр нужен, потому что растет потребность в органической продукции. Компаний, которые готовы предоставлять такую продукцию становится все больше. Чтобы защитить интересы и украинских граждан, и инвесторов, мы хотим внедрить соответствующий реестр», - отметил Кутовой.
Читайте такжеКак избавиться от химии в овощах и фруктах
Как сообщал УНИАН, в Минагропроде неоднократно подчеркивали, что реестр органических производителей позволит украинцам проверять, изготовляет ли тот или иной производитель действительно органическую продукцию. Также ведомство работает над законопроектом по единым стандартам изготовления органических продуктов.