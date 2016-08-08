Украинцы смогут проверить, на самом ли деле продукт "органичный"

12:43, 08 августа 2016
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Кабинет министров на своем заседании утвердил порядок ведения реестра производителей органической продовольственной продукции, который позволит упорядочить данные о таких компаниях и предоставлять сведения о них в открытом доступе.

evehealth.ru

Представляя в ходе заседания проект постановления, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой отметил, что такой реестр будет доступен на официальном сайте Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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«Такой реестр нужен, потому что растет потребность в органической продукции. Компаний, которые готовы предоставлять такую продукцию становится все больше. Чтобы защитить интересы и украинских граждан, и инвесторов, мы хотим внедрить соответствующий реестр», - отметил Кутовой.

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Как сообщал УНИАН, в Минагропроде неоднократно подчеркивали, что реестр органических производителей позволит украинцам проверять, изготовляет ли тот или иной производитель действительно органическую продукцию. Также ведомство работает над законопроектом по единым стандартам изготовления органических продуктов.

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