Кабмин принял постановление об упрощении регистрации лекарств

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение правительство приняло сегодня на заседании.

Соответствующее постановление было разработано Минздравом с целью приведения Порядка государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств в соответствие с законом об упрощении государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств, принятым 31 мая 2016 года.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что этот документ, в частности, позволит упростить государственную регистрацию лекарственных средств, которые зарегистрированы компетентными органами США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, ЕС.

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По ее словам, это должно сократить срок принятия решения о регистрации лекарственных средств или об отказе в такой регистрации до 10 дней.

Также, добавила Супрун, это даст возможность улучшить доступ пациентов к лекарственным средствам и улучшить бизнес-климат в стране в сфере регистрации лекарственных средств путем уменьшения регуляторной нагрузки.

Она подчеркнула, что в Минздраве уже готовы все приказы и подзаконные акты, чтобы как можно быстрее запустить эту упрощенную процедуру.

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман напомнил, что недавно парламент принял соответствующий закон, и необходимо безотлагательно принять все подзаконные акты, чтобы качественные лекарства могли попасть к украинцам.

Он считает, что это необходимо сделать как можно быстрее, потому что “знаю, что будут пытаться и это вопрос саботировать, но нам важно, чтобы к украинским гражданам попал широкий спектр качественных лекарств”.

По словам премьера, “в ближайшие месяцы это должно произойти”.

Как сообщал УНИАН, 31 мая 2016 года Верховная Рада приняла закон №4484 «О внесении изменений в статью 9 Закона Украины «О лекарственных средствах», которым предусмотрена упрощенная процедура для лекарственных средств, которые уже зарегистрированы в ЕС, США, Швейцарии, Австралии или Канаде. Также этот закон сокращает сроки принятия Министерством здравоохранения решения о государственной регистрации лекарственного средства до 10 рабочих дней вместо установленного в действующем законодательстве месячного срока.

Вместе с тем ряд общественных организаций заявили, что данный закон может еще больше усложнить порядок государственной регистрации медикаментов. Как объясняла партнер адвокатского объединения Arzinger Лана Синичкина, упрощенная система регистрации будет касаться исключительно тех препаратов, действующие вещества которых не зарегистрированы в Украине. По ее прогнозам, это будет способствовать защите монопольного положения препаратов, которые уже существуют на рынке Украины. А это, в свою очередь, приведет к сохранению высоких цен на рынке лекарств, которые, по данным эксперта, в два раза превышают цены на аналогичные препараты в европейских странах.