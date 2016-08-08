Жара вредит организму человека: снижается работоспособность, обостряются хронические болезни

Жаркий микроклимат имеет вредное влияние на организм человека, вызывая ухудшение самочувствия, снижение работоспособности, обострение хронических болезней. Особенно это касается тех, кто работает на открытых местностях, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования. Рабочий процесс при таких условиях необходимо организовывать с учетом мер профилактики перегревания организма и рекомендаций медиков.

1. С целью профилактики перегревания организма (гипертермии) необходимо организовать рациональный режим работы. При работах на открытых местностях и температуре воздуха 35ºС и выше, продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующей продолжительностью отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену для лиц использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения не должна превышать 4-5 часов, и 1,5-2 часа для лиц без специальной одежды.

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2. В охлаждающих помещениях, чтобы избежать негативного воздействия на организм большого перепада температур, следует поддерживать температуру воздуха на уровне 24-25°C.

3. Работа при температуре воздуха более 37 ° С по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). При этой температуре не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе. Следует изменить порядок рабочего дня и перенести часы работы на утреннее или вечернее время.

4. Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из натуральных тканей.

5. В условиях повышенной температуры рекомендуется допускать к работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

6. С целью профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно придерживаться питьевого режима. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая + 10-15 ºС. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, за счет употребления подсоленной воды, минеральной щелочной воды, молочно-кислых напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей.

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7. Пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма (оптимальное содержание воды в организме, который обеспечивает его нормальную жизнедеятельность, обмен веществ). При температуре воздуха более 30ºС и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час – примерно один стакан каждые 20 минут.

8. Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется употребление фруктов и овощей.