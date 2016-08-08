Как избежать острых кишечных инфекций - рекомендации медиков
Пик кишечных инфекций приходится на жаркое время года, повышенная температура окружающей среды способствует распространению возбудителей, которые вызывают заболевания кишечными инфекциями.
В организм такие возбудители попадают, главным образом, с инфицированной водой, испорченными и некачественными продуктами питания или контактно-бытовым путем через грязные руки.
Основной причиной возникновения острых кишечных инфекций является элементарное несоблюдение правил личной гигиены, технологии приготовления блюд, условий и сроков хранения сырья и готовых блюд, употребление некачественных пищевых продуктов, которые содержат в себе возбудитель заболевания.
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Чтобы избежать острых кишечных инфекций врачи рекомендуют:
• соблюдать правила личной гигиены;
• тщательно мыть руки с мылом перед употреблением пищи, после возвращения с улицы и после каждого посещения уборной;
• мыть и держать в чистоте все поверхности и кухонные приборы, используемые для приготовления пищи;
• пользоваться индивидуальной посудой;
• предотвращать проникновение насекомых и животных в помещения, где происходит приготовление пищи и хранятся продукты питания;
• регулярно мыть и обдавать кипятком детскую посуду и игрушки;
• отдельно готовить и хранить сырые и готовые к употреблению пищевые продукты (сырое мясо, птицу, рыбу, овощи, фрукты и тому подобное);
• для обработки сырых продуктов используйте отдельные кухонные приборы (ножи, разделочные доски и тому подобное);
• хорошо прожаривать или проваривать продукты, особенно мясо, птицу, рыбу и яйца;
• придерживаться соответствующего температурного режима при хранении пищевых продуктов (не оставлять приготовленные пищевые продукты при комнатной температуре более чем на 2 часа);
• использовать безопасную воду, не пить воду из непроверенных источников;
• употреблять бутилированную воду, в случае невозможности приобретения бутилированной воды использовать охлажденную кипяченую воду;
• использовать продукты питания, обработанные с целью повышения их безопасности, например, пастеризованное молоко;
• мыть и обдавать кипятком фрукты и овощи, особенно в случае потребления их в сыром виде;
• не употреблять продукты с истекшим сроком годности, использовать для приготовления пищи только свежие продукты;
• при транспортировке и хранении продуктов использовать чистую упаковку (полиэтилен, контейнеры для пищевых продуктов и др);
• не покупать продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли;
• не купаться в непроточных водоемах, в местах несанкционированных пляжей, избегать заглатывания воды во время купания;
• избегать контактов с лицами, имеющими признаки инфекционного заболевания;
• при появлении симптомов заболевания (повышение температуры тела, головная боль, интоксикация, рвота, жидкий стул, боль в животе, высыпания на коже и т. п) своевременно обращаться за медицинской помощью. Самолечение может привести к значительным осложнениям.