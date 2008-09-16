Украинцы участвуют в 58 сессии Еврокомитета ВОЗ

С 15 до 18 сентября 2008 года в г. Тбилиси состоится 58-я сессия Европейского регионального комитета(ЕРК) Всемирной организации здравоохранения.

В сессии принимает участие делегация Украины во главе с Министром здравоохранения Украины Василием Князевичем.

На повестке дня сессии – выступления Генерального и Регионального директоров ВООЗ Маргарет Чен и Марка Данзона, их обсуждение, рассмотрение проекта программного бюджета на 2010-2011рр. Рассмотрят участники и технические вопросы - стратегическое управление системами здравоохранения, стратегия изменений поведения и здоровья: роль систем здравоохранения.

Традиционно представители разных стран отчитываются о выполнении резолюций, принятых в предыдущие годы и тому подобное.

Отдельным пунктом повестки дня сессии стоит вопрос выборов и выдвижения кандидатур в руководящие и исследовательские органы ВОЗ. В частности, кандидатуру Украины в лице ректора Национального медицинского университета им..О.О.Богомольця проф. Виталий Москаленко выдвинут от Европейского региона в состав Комитета по политике и координации Специальной программы ВООЗ из исследований развития и учебы в отрасли человеческой репродукции.

Справка:

Европейский региональный комитет (ЕРК) Всемирной организации здравоохранения является высшим руководящим органом для стран-членов ВОЗ, которые входят в Европейский регион.

Сессии ЕРК происходят ежегодно в сентябре месяце поочередно в Копенгагене (город расположения Европейского бюро ВОЗ) и в странах Европейского региона.

Цель сессий – согласование стратегии работы, утверждения бюджета организации, определения самых болезненных проблем здравоохранения общественного, что нуждаются в мобилизации усилий на национальном уровне и международной помощи.