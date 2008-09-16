Вечером в столичных аптеках очереди – киевляне массово лечатся от простуды.

Резко наступившая осень тут же обернулась болячками. И, как всегда, народ пошел не к врачам, а прямиком в аптеки. Нехитрый список антипростудных лекарств уже наизусть выучили. Другое дело, их у фармацевтов может и не оказаться – разбирают.

Профилактикой заболеваний наш народ заниматься не любит. Обращаются уже когда сопли и кашель в разгаре.

«Если утром идет дождь или снег, жди на вечер покупателей, – утверждает Светлана Андреевна, аптекарь с Ветряных гор. – Идут утром на работу, подхватывают простуду в тот же день. Вечером к нам в аптеку забегают. Обычно берут недорогие препараты, без рецепта врача. Чтобы кто-то обращался за средством для профилактики – это редко».

pk.kiev.ua