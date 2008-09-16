Каковы причины и симптомы цистита?

Среди самых распространенных причин воспаления мочевого пузыря – бактерии и банальное переохлаждение в сырую погоду. Большинство женщин хотя бы один раз в жизни болеют циститом. Симптомы заболевания: болезненные позывы на мочеиспускание, рези внизу живота, иногда кровь в моче.

– Самый распространенный возбудитель цистита – кишечная палочка, однако в последнее время, как у женщин, так и у мужчин все чаще заболевание возникает из-за инфекций, передающихся половым путем, – рассказывает уролог высшей категории Инна Савина. – Хламидии, уреоплазмы, микоплазмы, трихомонады и другие возбудители инфекции – благоприятная микробная среда для того, чтобы "запустить" острый цистит, а затем превратить его в хронический.

У молодых девушек и женщин циститы часто связаны с банальным переохлаждением. Мода на голые спину и живот, может быть, и делают молодую особу более сексуальной, но не более здоровой. Замечено, что такие модницы болеют циститом более трех раз в год.

– У женщин острый цистит встречается гораздо чаще, чем у мужчин, что объясняется разной длиной мочеиспускательного канала, – рассказывает уролог.– У нас почему-то принято считать, что цистит сугубо урологическая проблема. Это не так – заболевание требует комплексного диагностического обследования, как у гинеколога и дерматовенеролога, так и у эндокринолога. У женщин климактерического возраста цистит, как правило, связан с недостатком гормонов эстрогенов, в таком случае необходимо обратиться еще к гинекологу-эндокринологу.

Если болезнь напоминает о себе чаще, чем четыре-пять раз в году, стоит насторожиться. Необходимо пройти комплексную диагностику, в том числе сделать бактериальный анализ мочи. При лечении, как правило, назначают антибактериальную терапию, иммуномодулирующие препараты. В запущенных случаях проводят инстилляции (промывание мочевого пузыря с помощью катетера в стационарных условиях). Эта процедура дает хороший эффект.

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