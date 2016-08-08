Украина и Малайзия имеют перспективы сотрудничества в сфере медицины - Ковалив
09:05, 08 августа 2016Страна
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Украина и Малайзия имеют большие перспективы двухсторонних бизнес-отношений в развитии в сферах медицины и туризма.
Украина и Малайзия будут сотрудничать в сфере здравоохранения / Фото: newsru.co.il
Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив на своей станице в Twitter.
“Сотрудничество в сферах медицины и туризма имеет большой потенциал развития бизнес-отношений между Малайзией и Украиной”, - написала она.
Как сообщал УНИАН, Украина параллельно с визитом президента Петра Порошенко в Малайзию 3-5 августа и Индонезию 5-7 августа направила в эти страны торговую миссию, состоящую из представителей 18 украинских экспортеров, а также органов исполнительной власти.
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