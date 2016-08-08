Украина и Малайзия имеют перспективы сотрудничества в сфере медицины - Ковалив

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив на своей станице в Twitter.

“Сотрудничество в сферах медицины и туризма имеет большой потенциал развития бизнес-отношений между Малайзией и Украиной”, - написала она.

Как сообщал УНИАН, Украина параллельно с визитом президента Петра Порошенко в Малайзию 3-5 августа и Индонезию 5-7 августа направила в эти страны торговую миссию, состоящую из представителей 18 украинских экспортеров, а также органов исполнительной власти.