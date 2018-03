Еще одно полезное свойство ромашкового чая

Целебные свойства ромашкового чая известны давно. Новое исследование обнаружило благотворное влияние этого напитка и на больных сахарным диабетом

Чай из цветков

Ромашки аптечной популярен во многих странах мира, а его целебные свойства изучаются уже более 30 лет. Ромашка используется при лечении воспалений, кожных болезней, ран, язв, подагры. Недавно было проведено исследование, показавшее, что экстракт ромашки тормозит развитие раковой опухоли.

Ученые из Японии (University of Toyama) и Великобритании (Institute of Grassland and Environmental Research) провели исследование влияния ромашкового экстракта на мышей с диабетом.

Исследователи сравнили группу диабетических мышей, в пищу которых течение 21 дня добавлялся экстракт ромашки, с контрольной группой, которая питалась обычно. У первой группы мышей отмечалось существенное понижение уровня глюкозы в крови по сравнению со второй группой. Так же оказалось, что ромашка подавляет ферменты, которые играют важную роль в развитии осложнений сахарного диабета таких как диабетическая нейропатия, катаракта, ретинопатия, нефропатия.

Суммируя результаты исследования, ученые пришли к заключению, что регулярное употребление ромашкового чая - это простой и приятный способ профилактики повышения уровня глюкозы в крови и диабетических осложнений. В дальнейшем возможно создание препарата для лечения диабета 2-го типа на основе ромашки.

health-ua.org