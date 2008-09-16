Больницы Киева подключат к теплу 1 октября

Подключение систем теплоснабжения в киевских больницах и детсадах начнется 1 октября. Соответствующее распоряжение подписал киевский городской голова Леонид Черновецкий. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко, информирует пресс-служба КГГА.

«Подключение систем теплоснабжения начнется 1 октября в два этапа. Во время первого этапа подачу теплоносителя начнут в роддомах, лечебных учреждениях и дошкольных заведениях. Во вторую очередь будут подключать жилые дома, административные здания предприятия, учреждения и организации», - рассказал Голубченко.

«Заблаговременное подключение теплосистем позволит вовремя – 15 октября – начать отапливаемый сезон. За первые две недели октября мы сможем наладить стабильное теплоснабжение киевских домов», - сказал первый заместитель председателя КГГА.

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