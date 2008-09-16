На украинской границе задержали курятину с диоксином

32 вагона с испорченным мясом задержаны на польско-украинской границе в рамках расследования украинских и бельгийских правоохранительных органов.

Речь идет о курятине с повышенным содержанием высокотоксического вещества диоксин, которая с 1999 года хранилась на складах. По данным следствия, мясо ввозилось в Украину по подложным документам, где из него изготавливали сосиски или гамбургеры, которые потом планировалось реимпортировать в европейские страны.

Однако, по словам представителя бельгийского Агентства по безопасности продуктов питания, нет никаких подтверждений тому, что продукты, изготовленные из мяса с содержанием диоксина, попали в супермаркеты.

В поставках испорченного мяса замешаны четыре европейские компании из Франции, Германии, Нидерландов и Бельгии. Главный организатор всей мошеннической схемы — гражданин Украины — пока не пойман. Всего в рамках расследования изъято 1400 тонн мяса.

Руководитель пресс-службы Государственного комитета ветеринарной медицины Анатолий Осадчий, комментируя ситуацию, отметил: положительная сторона этого мясного скандала в том, что крупную партию некачественного мяса удалось задержать на границе, оно не въехало в Украину и не попало на переработку. Теперь опасный груз переправлен в Днепропетровск, около 80 процентов его уже утилизировано под надзором Государственной инспекции ветмедицины за счет украинского бюджета. Если бы партию мяса получил заказчик, и после этого его изъяли, объяснили в госдепартаменте, тогда уничтожение «диоксинового» мяса оплатил бы он.

Нужно сказать, что диоксин — одно из самых токсичных синтетических соединений. Попадание даже незначительного его количества в организм вызывает риск заболевания раком и может привести к другим серьезным проблемам со здоровьем. Скандалы с «диоксиновым» мясом время от времени вспыхивают в Европе.

Так, несколько лет назад на сотнях европейских птицеферм был объявлен карантин. Тревогу забили сами фермеры. При проверках мяса птицы в лабораториях мясокомбинатов выяснилось, что содержание в нем диоксинов по неизвестным причинам превышало допустимый уровень в 25 раз. Под подозрение попала одна из фирм, изготавливающая корма для домашнего скота и птицы, которая, кстати, и ранее была в эпицентре крупных диоксиновых разборок. Тогда только в Бельгии из-за зараженных химикатами кормов пришлось забить несколько миллионов голов птицы. Расследование показало, что из-за неисправности фильтров диоксин в больших количествах попал в корма. А закупали корм не только бельгийские, но и немецкие, и голландские производители птичьего мяса.

Власти Евросоюза отреагировали тогда проверками мясоперерабатывающих заводов Бельгии. Однако, несмотря на оперативные мероприятия, большая часть зараженной диоксином птицы тогда все же попала в европейские магазины.

golos.com.ua