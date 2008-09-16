Минздрав просит священников помочь неизлечимо больным

На днях министр здравоохранения Украины Василий Князевич и заместитель министра Владимир Юрченко совместно с представителями духовенства разных конфессий и общественных организаций провели заседание "круглого стола", посвященного проблемам паллиативной помощи в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

В заседании приняли участие больше десяти представителей разных церквей. Главной темой для обсуждения стал духовный аспект в воспитании медицинских работников и граждан в целом. Участники круглого стола отмечали необходимость того, что формирование общественного сознания должно происходить лишь на основе таких общечеловеческих ценностей и добродетелей как милосердие, сочувствие и служение ближнему.

Указывая на важность данной проблемы, во время разговора было отмечено, что сегодня моральные императивы считаются второстепенными. На первый план выходят материальные ценности. Но и они теряют свое значение, когда человек остается лицом к лицу с болью и страхом. Потому главное задание священослужителя дать человеку понять, что ни при каких обстоятельствах он не останется одиноким в таком быстротекущем мире.

Всех участников данного мероприятия объединила позиция, что паллиативная помощь - это не только душпастирская забота о тяжелобольных и умирающих, она имеет еще и социокультурное и этическое измерение. Пока наше общество не будет действовать по принципам равенства и взаимопомощи, до тех пор будет болеть и человеческое тело, и душа.