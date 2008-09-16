Люди с бессонницей быстрее пишут и читают

Люди, страдающие от бессонницы, имеют лучшие языковые навыки и в долгосрочной перспективе совершенствуют познавательные функции. Исследователи обнаружили, что нехватка нормального сна приводит к полному изменению работы мозга. По результатам функционального магнитного резонанса было замечено, что у людей с бессонницей в меньшей степени активирована левая средняя предлобная кора и левая лобная мозговая извилина. Однако, не смотря на уменьшенную мозговую активацию, такие пациенты быстрее читали и писали.

Тесты, проведенные в Институте неврологии в Амстердаме /Нидерланды/, выявили лучшее выполнение языковых задач у тех, кто имел хронические нарушения режима сна - по крайней мере в течение 2,5 лет. Никаких познавательных отклонений не было зафиксировано. Учёные полагают, что с нехваткой сна мозг перенастраивается и активирует по ошибке те области, которые при здоровом режиме сна не должны усиленно работать. Этот парадоксальный процесс происходит с одновременным повреждением областей, ответственных за обработку языковой информации.

ami-tass.ru