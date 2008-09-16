Саммит ЕС обсудит борьбу с климатическими изменениями

Европейский Совет (саммит голов государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) на своем заседании 15-16 октября в Брюсселе обсудит ситуацию с Лиссабонским соглашением, Грузией и борьбу с климатическими изменениями.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел председательствующей в ЕС Франции Бернар КУШНЕР.

Он отметил, что во время сегодняшнего заседания Совета министров по общим делам и внешним отношениям ЕС министры, в частности, решили попросить премьер-министра Ирландии представить на заседании Европейского Совета вопроса относительно перспектив ратификации Лиссабонского соглашения Ирландией.

Как сообщал УНИАН, 12 июня этого года Ирландия, единственная страна с 27-ми членов ЕС, которая проводила референдум, отказалась ратифицировать Лиссабонское соглашение, поскольку во время референдума 53% ирландцев высказались против этого. Как продемонстрировали последние опросы общественного мнения, такое решение ирландцев преимущественно объясняется недостаточностью информации о новом соглашении.

Б.КУШНЕР также сообщил, что на протяжении заседания Европейского Совета планируется уделить внимание вопросам энергетики и климатических изменений, а также опять рассмотреть ситуацию относительно Грузии с учетом тех изменений, которые состоятся до этого времени.