Успехи украинских паралимпийцев – пир во время чумы?

Ну вот! Скандалы начались и на Паралимпиаде в Пекине! Причем, кроме традиционных для обыкновенного спорта допинговых эксцессов здесь имеют место и специфические моменты.

Например, стало известно, что еще в декабре 2003 года российский паралимпиец Лаша Мурванидзе играл за молодежную команду московского ЦСКА. А теперь он вдруг сделался инвалидом с диагнозом ДЦП (детский церебральный паралич) и продолжает профессиональную карьеру в паралимпийском футболе.

Еще страсти разгорелись относительно ирландца Дерека Меллоу – классификаторы запретили ему выступать за свою команду, мотивируя это тем, что он практически здоров. Хотя четыре года назад Меллоу становился призером Паралимпиады в Афинах, выступая за легкоатлетическую команду своей страны. Он тоже ДЦП-шник, а этот недуг, вроде бы, не лечится у взрослых людей.

Украинская паралимпийская сборная также не осталась в стороне от скандалов. Спортсменка Людмила Османова, выступающая в пауэрлифтинге, за применение запрещенных препаратов подверглась дисквалификации на два года.

Тем не менее, украинские спортсмены инвалиды уже завоевали массу олимпийских наград (59) и занимают на сегодня четвертое командное место (?!). То есть, они выступают намного лучше – по количеству медалей и командному месту – чем украинская олимпийская сборная из здоровых спортсменов.

Казалось бы, стране следует восторгаться достижениями украинских инвалидов, преуспевших в спорте и показавших себя на Паралимпиаде в Китае. Но, к большому сожалению, радоваться здесь абсолютно нечему…

К еще большему сожалению, украинская власть не задумывается о самой сущности «инвалидного спорта» и даже, наоборот, стимулирует его материальными преференциями. А ведь нужно всего-навсего уразуметь очевидные вещи…

Во-первых, совершенно понятно, что в отличие от здоровых спортсменов, среди которых побеждают на соревнованиях наиболее сильные, выносливые и волевые, для инвалидов на одном из главных мест для спортивных успехов стоит степень их физического недуга. Те же инвалиды с ДЦП – они могут быть как почти здоровыми людьми, так и такими, которые вообще не могут самостоятельно передвигаться. Ясно, что в «спортсмены» попадают лишь те из них, кто имеет более хорошее самочувствие.

Также и с инвалидами-спинальниками, передвигающимися на инвалидных колясках. У всех у них в разной степени поражен спинной мозг – одни могут встать с коляски и перемещаться при помощи костылей, а другие (с поражением спинного мозга в районе шейных позвонков) имеют парализованные не только ноги, но и руки…

Во-вторых, действительно инвалидам – например, людям в колясках – спорт противопоказан с медицинской точки зрения. Для их здоровья просто вредны гонки на инвалидных колясках. Тем не менее, инвалиды-колясочники широко представлены на паралимпиадах.

В-третьих, спорт должен быть красивым зрелищем – в этом его главный смысл. А какие чувства может испытывать нормальный человек, глядя, как бегут наперегонки инвалиды, у которых болтаются от бега обрубки рук выше локтя (мне приходилось наблюдать такое по телевизору)? Или два человека – оба в неподвижных инвалидных колясках – тыкают друг в друга шпагами?

Наконец, почему украинские спортсмены-инвалиды показывают на паралимпиадах намного лучшие результаты, чем здоровые спортсмены? Что, в тех же США или странах ЕС мало инвалидов? Или у них не хватает средств на подготовку своих паралимпийских команд? Или, наоборот, в Украине выделяется очень много денег на занятия инвалидов спортом?

Да ничего подобного! Просто в развитых странах инвалид социально защищен, в отличие от украинских или российских инвалидов. На Западе, если у инвалида более-менее нормальное состояние здоровья и есть желание, то он наверняка найдет себе посильную работу. А если у него тяжелая форма инвалидности, то государство ему обеспечивает хорошую пенсию, выдаст авто с ручным управлением, организует качественную медицинскую и социальную реабилитацию.

А что в Украине? В Украине инвалид получает пенсию в 700-800 грн., ему выдадут ужасную по своим качествам инвалидную коляску и, возможно, раз в несколько лет предоставят бесплатную путевку в санаторий. И все! За автомобилями с ручным управлением обыкновенному инвалиду (не инвалиду войны, или «чернобыльцу», или афганцу) придется простоять в очереди лет 15-20, да еще и заплатить 30% его стоимости. Поэтому многие из тех, кто записался в такую очередь еще в начале 90-ых (тогда полагалось оплачивать лишь 7% стоимости авто), потом добровольно вышли из нее – ведь собесы требуют время от времени всяких подтверждений права на такое авто…

Реально же функционирующие отделения (клубы) инвалидного спорта есть только в крупных городах. И добраться до них могут только инвалиды, живущие поблизости, или имеющие автомобили (которых как раз и нет у многих). Кстати, инвалиды в Украине имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте, и эта льгота, например, для людей в инвалидной коляске выглядит как насмешка – ведь трамваи, троллейбусы, автобусы у нас не приспособлены для их перевозки.

И вот те из украинских инвалидов, кому «повезло», что у них относительно хорошее состояние здоровья, кому удалось получить автомобиль и у кого более-менее благополучное материальное положение в семье, и занимаются инвалидным спортом. Чтобы получить потом возможность бесплатно съездить за границу, получить крупное денежное вознаграждение за медаль, да еще и неплохую ежемесячную стипендию (такое практикуется). Таким образом, кому и так лучше (в медицинском и бытовом плане), тот еще и претендует на дополнительную материальную помощь от государства.

Вот такова суть так называемого «инвалидного спорта» вообще и в украинских условиях, в частности. Скандалы, описанные в начале, убедительно подтверждают данный вывод. Правительству же хочется в связи с изложенным выше задать несколько логичных вопросов. А справедливо ли тратить немалые деньги на абсурд под названием «инвалидный спорт» – в том числе, на поездки на паралимпиады (в Пекин поехало из Украины 127 инвалидов и 55 человек сопровождения) и на премии спортсменам-инвалидам? Не лучше ли было бы их потратить на автомобили для инвалидов, на нормальные инвалидные коляски, на улучшение санаторного обслуживания? На увеличение, наконец, пенсий инвалидам, которые сейчас мизерные? Уместен ли вообще в нынешних украинских реалиях «пир во время чумы» с инвалидным спортом и паралимпиадами?..

Тамара Абрамовская, инвалид первой группы