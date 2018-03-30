Успехи украинских паралимпийцев – пир во время чумы?
Справедливо ли тратить деньги на абсурд под названием «инвалидный спорт»? Не лучше ли было бы их потратить на автомобили для инвалидов, нормальные инвалидные коляски, санаторное обслуживание?..
Ну вот! Скандалы начались и на Паралимпиаде в Пекине! Причем, кроме традиционных для обыкновенного спорта допинговых эксцессов здесь имеют место и специфические моменты.
Например, стало известно, что еще в декабре 2003 года российский паралимпиец Лаша Мурванидзе играл за молодежную команду московского ЦСКА. А теперь он вдруг сделался инвалидом с диагнозом ДЦП (детский церебральный паралич) и продолжает профессиональную карьеру в паралимпийском футболе.
Еще страсти разгорелись относительно ирландца Дерека Меллоу – классификаторы запретили ему выступать за свою команду, мотивируя это тем, что он практически здоров. Хотя четыре года назад Меллоу становился призером Паралимпиады в Афинах, выступая за легкоатлетическую команду своей страны. Он тоже ДЦП-шник, а этот недуг, вроде бы, не лечится у взрослых людей.
Украинская паралимпийская сборная также не осталась в стороне от скандалов. Спортсменка Людмила Османова, выступающая в пауэрлифтинге, за применение запрещенных препаратов подверглась дисквалификации на два года.
Тем не менее, украинские спортсмены инвалиды уже завоевали массу олимпийских наград (59) и занимают на сегодня четвертое командное место (?!). То есть, они выступают намного лучше – по количеству медалей и командному месту – чем украинская олимпийская сборная из здоровых спортсменов.
Казалось бы, стране следует восторгаться достижениями украинских инвалидов, преуспевших в спорте и показавших себя на Паралимпиаде в Китае. Но, к большому сожалению, радоваться здесь абсолютно нечему…
К еще большему сожалению, украинская власть не задумывается о самой сущности «инвалидного спорта» и даже, наоборот, стимулирует его материальными преференциями. А ведь нужно всего-навсего уразуметь очевидные вещи…
Во-первых, совершенно понятно, что в отличие от здоровых спортсменов, среди которых побеждают на соревнованиях наиболее сильные, выносливые и волевые, для инвалидов на одном из главных мест для спортивных успехов стоит степень их физического недуга. Те же инвалиды с ДЦП – они могут быть как почти здоровыми людьми, так и такими, которые вообще не могут самостоятельно передвигаться. Ясно, что в «спортсмены» попадают лишь те из них, кто имеет более хорошее самочувствие.
Также и с инвалидами-спинальниками, передвигающимися на инвалидных колясках. У всех у них в разной степени поражен спинной мозг – одни могут встать с коляски и перемещаться при помощи костылей, а другие (с поражением спинного мозга в районе шейных позвонков) имеют парализованные не только ноги, но и руки…
Во-вторых, действительно инвалидам – например, людям в колясках – спорт противопоказан с медицинской точки зрения. Для их здоровья просто вредны гонки на инвалидных колясках. Тем не менее, инвалиды-колясочники широко представлены на паралимпиадах.
В-третьих, спорт должен быть красивым зрелищем – в этом его главный смысл. А какие чувства может испытывать нормальный человек, глядя, как бегут наперегонки инвалиды, у которых болтаются от бега обрубки рук выше локтя (мне приходилось наблюдать такое по телевизору)? Или два человека – оба в неподвижных инвалидных колясках – тыкают друг в друга шпагами?
Наконец, почему украинские спортсмены-инвалиды показывают на паралимпиадах намного лучшие результаты, чем здоровые спортсмены? Что, в тех же США или странах ЕС мало инвалидов? Или у них не хватает средств на подготовку своих паралимпийских команд? Или, наоборот, в Украине выделяется очень много денег на занятия инвалидов спортом?
Да ничего подобного! Просто в развитых странах инвалид социально защищен, в отличие от украинских или российских инвалидов. На Западе, если у инвалида более-менее нормальное состояние здоровья и есть желание, то он наверняка найдет себе посильную работу. А если у него тяжелая форма инвалидности, то государство ему обеспечивает хорошую пенсию, выдаст авто с ручным управлением, организует качественную медицинскую и социальную реабилитацию.
А что в Украине? В Украине инвалид получает пенсию в 700-800 грн., ему выдадут ужасную по своим качествам инвалидную коляску и, возможно, раз в несколько лет предоставят бесплатную путевку в санаторий. И все! За автомобилями с ручным управлением обыкновенному инвалиду (не инвалиду войны, или «чернобыльцу», или афганцу) придется простоять в очереди лет 15-20, да еще и заплатить 30% его стоимости. Поэтому многие из тех, кто записался в такую очередь еще в начале 90-ых (тогда полагалось оплачивать лишь 7% стоимости авто), потом добровольно вышли из нее – ведь собесы требуют время от времени всяких подтверждений права на такое авто…
Реально же функционирующие отделения (клубы) инвалидного спорта есть только в крупных городах. И добраться до них могут только инвалиды, живущие поблизости, или имеющие автомобили (которых как раз и нет у многих). Кстати, инвалиды в Украине имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте, и эта льгота, например, для людей в инвалидной коляске выглядит как насмешка – ведь трамваи, троллейбусы, автобусы у нас не приспособлены для их перевозки.
И вот те из украинских инвалидов, кому «повезло», что у них относительно хорошее состояние здоровья, кому удалось получить автомобиль и у кого более-менее благополучное материальное положение в семье, и занимаются инвалидным спортом. Чтобы получить потом возможность бесплатно съездить за границу, получить крупное денежное вознаграждение за медаль, да еще и неплохую ежемесячную стипендию (такое практикуется). Таким образом, кому и так лучше (в медицинском и бытовом плане), тот еще и претендует на дополнительную материальную помощь от государства.
Вот такова суть так называемого «инвалидного спорта» вообще и в украинских условиях, в частности. Скандалы, описанные в начале, убедительно подтверждают данный вывод. Правительству же хочется в связи с изложенным выше задать несколько логичных вопросов. А справедливо ли тратить немалые деньги на абсурд под названием «инвалидный спорт» – в том числе, на поездки на паралимпиады (в Пекин поехало из Украины 127 инвалидов и 55 человек сопровождения) и на премии спортсменам-инвалидам? Не лучше ли было бы их потратить на автомобили для инвалидов, на нормальные инвалидные коляски, на улучшение санаторного обслуживания? На увеличение, наконец, пенсий инвалидам, которые сейчас мизерные? Уместен ли вообще в нынешних украинских реалиях «пир во время чумы» с инвалидным спортом и паралимпиадами?..
Тамара Абрамовская, инвалид первой группы