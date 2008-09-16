В Черновцах отравились дети

В Черновцах в связи с выявлением 10 случаев заболевания гастроэнтероколитом у детей, с 16 сентября временно закрывают один из детских садиков.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление приняла городская санэпидемстанция. Детсад откроют лишь после проведения полного комплекса противоэпидемических мероприятий. Дезинфекция учреждения начнется уже сегодня, 16 сентября.

Как сообщил УНИАН заместитель главного государственного врача Черновцов Валерий ВОСТРИКОВ, в этом детсаде воспитывается 372 детей.

«За последние два дня заболело 10 детей, из которых один ребенок госпитализирован, а девять – лечатся в домашних условиях. По предварительному заключению врачей, у детей обнаружен гастроэнтероколит, поэтому мы не может дальше рисковать детским здоровьем», - сказал он.

Продолжается обследование всех детей и работников учреждения, находившихся в контакте с больными. В заведении взяты смывы и пробы для проведения лабораторных исследований. Специалисты СЭС ищут источник инфекции, в частности, проверяются системы водоснабжения, питания и др.