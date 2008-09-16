Европарламент защитит детей от Интернета

Комитет по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европарламента выступает за усиление защиты детей от угроз Интернета.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в проекте доклада Роберти АНГЕЛИЛЛИ (группа “Союз за Европу наций”, Италия), одобренном на заседании комитета 15 сентября.

В документе отмечается, что подростки в возрасте от 12 до 15 лет проводят в среднем 3 часа в день в Интернете, при этом ни дети, ни взрослые не всегда осознают те опасности, которые может нести определенный контент: к детским порнографическим или жестоким материалам добавляется риск преследования со стороны лиц с плохими намерениями.

Сейчас Еврокомиссия готовится к введению программы «Более безопасный Интернет плюс”, которая направлена на защиту детей от новейших угроз, которые несет Интернет.

В одобренном 15 сентября докладе депутаты комитета поддержали предложения Еврокомиссии, а также поддержали несколько поправок, в частности, тех, что касаются необходимости бороться с рядом новых феноменов, таких как электронное преследование и психологическая манипуляция детьми. Депутаты высказались за внедрение телефонной линии срочной помощи для детей с бесплатным европейским номером, а также за внедрение европейской марки для веб-страниц: “Безопасный для детей”. Кроме того, депутаты высказались за создание специального домена в сети Интернет "kid.eu" для детских интернет-сайтов.

В документе депутаты также высказались за усиление сотрудничества между странами-членами по обмену данными об интернет-страницах с нелегальным контентом, чтобы в будущем создать единую европейскую информационную базу таких сайтов, доступную для Европола.

Предусматривается, что проект доклада будет вынесен на голосование в сессионном зале Европарламента в октябре.