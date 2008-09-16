Черный чай вызывает гипертонию у людей с нестабильным давлением

В связи с возросшим вниманием ученого сообщества к полезным свойствам флавонидов — веществ, найденных в разнообразии фруктов, овощей, трав, зерен и напитков, — эксперты Университета Восточной Англии и Королевского колледжа Лондона рассмотрели результаты 133 исследований этих продуктов.

О пользе для здоровья флавонидов было известно ещё с 1930 года, но ограниченные данные не позволяли медикам давать определённые рекомендации относительно их потребления. Всесторонний анализ британских врачей подтвердил кардиозащитные эффекты некоторых пищевых продуктов, богатых флавонидами и их подвидами — антоцианинами и флаванонами.

Британские специалисты определили, что флавониды в шоколаде и какао понижают артериальное давление и улучшают сосудистое кровообращение, но не сокращают уровни липопротеина — «плохого холестерина».

При употреблении черного чая, также имеющего значительные концентрации флавонидов, давление, наоборот, повышалось, а холестерин уменьшался. Был сделан вывод, что шоколад и какао способны предотвращать сердечно-сосудистые риски, а черный чай минимизирует потенциальные выгоды флавонидов и даже может вызвать гипертонию у людей с нестабильным давлением.

medinfo.com.ua