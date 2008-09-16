Полтавщина: 40% колодцев загрязнены нитратами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил главный санитарный врач Полтавской области Валентин ШАПОВАЛ.

По его словам, из 200 тыс. колодцев загрязнено около 80 тыс.

«Вода в колодцах загрязнена в Козельщанском, Гадяцком, Оржицком, Лубенском районах. Эта проблема касается практически всех районов области», – сказал он.

В.ШАПОВАЛ отметил, что решить эту проблему можно путем строительства водопроводов в сельской местности.

Вместе с тем он сообщил, что каждый житель области может проверить качество воды, которую он употребляет. Для этого необходимо обратиться в санэпидемстанцию по месту жительства, стоимость анализа воды стоит от 20 до 99 грн.