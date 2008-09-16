Полтавщина: 40% колодцев загрязнены нитратами
07:07, 16 сентября 2008Страна
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил главный санитарный врач Полтавской области Валентин ШАПОВАЛ.
По его словам, из 200 тыс. колодцев загрязнено около 80 тыс.
«Вода в колодцах загрязнена в Козельщанском, Гадяцком, Оржицком, Лубенском районах. Эта проблема касается практически всех районов области», – сказал он.
В.ШАПОВАЛ отметил, что решить эту проблему можно путем строительства водопроводов в сельской местности.
Вместе с тем он сообщил, что каждый житель области может проверить качество воды, которую он употребляет. Для этого необходимо обратиться в санэпидемстанцию по месту жительства, стоимость анализа воды стоит от 20 до 99 грн.
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