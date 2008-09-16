Паук ”черная вдова” появился в Швеции

"Черная вдова" - зловещий паук, яд которого считается одним из самых сильных животных ядов, явилась в Швецию, чтобы остаться. По сообщению местного Музея истории природы, только за прошедший год в музей поступили 10 экземпляров этого снискавшего мрачную известность насекомого, которые были обнаружены в разных местах шведского королевства.

"Вопрос уже не стоит, появится ли "черная вдова" в Швеции, и если да, то когда. Она уже здесь", - заявил сотрудник музея Берт Густафссон.

Некоторое время назад один житель западной части страны получил из Америки автомобиль и поставил его в гараж, где тот простоял около трех лет. Когда однажды владелец решил переставить машину и открыл ее, навстречу ему откуда ни возьмись выполз ядовитый паук.

Несмотря на то, что обыкновенно подобных насекомых связывают с теплыми местами обитания, "черная вдова" неплохо чувствует себя и в прохладном климате. Ее можно встретить в центральной части Канады и в северных районах США, где зимой температура опускается ниже, а летом - поднимается выше, чем в Швеции. Так что, скандинавские просторы могут вполне прийтись милой вдовушке по душе.

Что касается пропитания, то паук - хищник и не нуждается в каких-либо особых видах растительной пищи, обусловленных определенными географическими широтами.

В шведские медучреждения уже обращались граждане, которым "посчастливилось" вступить в контакт с суровой вдовой. Однако до сих пор в стране нет сыворотки от ее укусов, вследствие чего пострадавшие вынуждены терпеть мышечные судороги и повышенное давление из-за попадания яда в организм. Врачи же советуют то же, что и при укусе змей: максимально ограничить движение, чтобы не допустить распространения яда, и постараться поскорей добраться до больницы.

Несмотря на то, что при укусе паука известно множество летальных исходов, в Швеции пострадавших пока что, как говорится, проносило, а 80 проц укушенных и вовсе обходились незначительными проявлениями, такими как повышенная потливость и судороги.

ami-tass.ru