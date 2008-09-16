Укрепляем иммунитет ребенка

Что можно еще сделать для укрепления иммунитета ребенка дошкольного возраста?

У всех малышей в этом возрасте незрелый иммунитет. К тому же в начале посещения детского сада они сталкиваются с кучей инфекций. Соответственно иммунитета на эти инфекции у ребенка еще нет (он с ними сталкивается впервые), и, чтобы его приобрести, ребенок должен переболеть. Поэтому дети даже обязаны болеть. Главное, чтобы недолго и без осложнений.

После болезни перед новым походом в детсад должен пройти нормальный адаптационный период: минимум 1 - 2 недели. Иммунитет вы укрепляете правильно. Только длительно принимать анаферон и виферон нельзя (не более месяца). Кроме того, иммуностимуляторы нужно чередовать. А лучше всего закаливать ребенка.

Какой должна быть температура в детсаду?

Это зависит от возраста ребенка. До трех лет температура в группе должна быть 21 - 22 градуса. После трех лет может быть 19 - 20 градусов.

Закаливание - наилучший способ повысить иммунитет. Но только одними купаниями этого не добиться. Нужно комбинировать различные методы. Чередуйте экстремальные методы закаливания - контрастные, кратковременные (обливание холодной и горячей водой) и длительное воздействие агрессивных факторов - солнце, воздух и влажность.

В любом случае необходимо грамотно, руководствуясь или книгами, или наставлениями педиатра, подвести ребенка к тому, что закаливать его будут. Постепенно вводите обтирания, обливания, частые проветривания комнаты. Не перекутывайте сына, уменьшайте количество теплой одежды, пусть почаще принимает воздушные ванны голышом. Помимо закаливания, для иммунитета очень важны гимнастика и стимуляции рецепторов на стопах - например, занятия на массажном коврике, бег по гальке, песку, другим мелким предметам.

С трех недель уже можно начинать принимать воздушные ванны. Оставляйте малыша голеньким сначала на пять минут в день, потом 10 и так далее. С полутора месяцев начинайте постепенно снижать температуру воды для купания каждую неделю на 0,5 градуса. Месяцев с трех можно начинать другие водные закаливания. После ванны обливайте малыша водой, которая прохладнее, чем в ванной, на 1 градус. Понижайте температуру постепенно: через пять - семь дней еще на один-два градуса, пока ребенок это переносит хорошо.

newsland.ru